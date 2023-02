Uomini e Donne, Armando Incarnato esplode: la reazione post puntata

Gossip TV

Dopo la durissima lite con Gianni Sperti nella puntata di ieri di Uomini e Donne, è arrivato lo sfogo Armando Incarnato sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Armando Incarnato sfogo post puntata: "Basta"

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con il dating show di Canale 5, c'è stato un duro scontro tra il cavaliere campano e l'opinionista che lo ha accusato di non mettersi mai in gioco nel programma. Armando, dal canto suo, ha puntato il dito contro Sperti facendo presente che ha molti sostenitori che lo vorrebbero nel suo ruolo e quindi ha insinuato che il motivo del suo astio nei suoi confronti sarebbe proprio questo.

Gianni ha replicato che anche se non occupasse il posto di opinionista, sarebbe grato a Maria e la sua vita andrebbe avanti lo stesso. I toni si sono accesi moto tanto che Gianni ha domandato alla De Filippi di far prendere il suo posto a Incarnato che successivamente ha perso del tutto la pazienza per gli attacchi che ha spesso ricevuto da parte sua.

Maria è intervenuta difendendo Gianni facendo presente che le sue frequentazioni non riescono mai a diventare più serie e che i suoi interventi sugli altri sono, a volte, fuori luogo.

Il cavaliere campano, dopo la puntata, si è sfogato sui social: "Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina. C’è una parte del cuore che mi fa sempre più male. Basta per favore!" ha scritto Armando in napoletano concludendo il messaggio con un saluto al padre.

Successivamente il cavaliere ha repostato sul suo profilo alcune storie di fan che lo sostengono. "Non ho mai postato un ca.. ma mo mi sono rotto il ca..o. Iniziamo un po’ a capire la gente cosa pensa veramente"

