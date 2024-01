Uomini e Donne, Armando Incarnato debutta al cinema nel film Nati-pregiudicati

Gossip TV

Il noto e discusso cavaliere del trono over, Armando Incarnato, esordisce in una pellicola diretta da Stefano Cerbone.

Il noto e discusso cavaliere del trono over, Armando Incarnato, esordisce in una pellicola diretta da Stefano Cerbone.

Uomini e Donne, Armando Incarnato debutta al cinema

Il cavaliere campano è sarà protagonisti del film Nati pre-giudicati, ambientato a Napoli in uscita al cinema il prossimo mese di giugno. Sul profilo ufficiale Instagram dedicata al film, Incarnato appare alla guida di una modo con cappello e occhiali da sole. Il film narra le vicende di della vita parla della vita condotta dai figli dei criminali. Tra gli attori della pellicola anche Nati anche alcuni volti noti di Gomorra – La serie, come Carmine Paternoster e Gianluca Di Gennaro.

Armando in passato è stato già protagonista di un cortometraggio sempre ambientato nel capoluogo campano e nel docu-reality Real Housewives Napoli. Da anni Incarnato è tra i protagonisti del trono over del dating show di Uomini e Donne e il suo atteggiamento ha sempre diviso il pubblico. Nel corso della nuova stagione del programma, Armando ha però presenziato solo in poche registrazioni nelle quali comunque ha sempre rubato la scena alimentando polemiche contro alcuni protagonisti del dating show.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.