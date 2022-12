Uomini e Donne, Armando Incarnato a cena con Ida e Alessandro: "E' proprio amore!"

Gossip TV

A Napoli, i tre volti del dating show di Uomini e Donne, Armando, Ida e e Alessandro si sono ritrovati a cena insieme festeggiando l'amore e la loro amicizia.

L'amicizia tra Ida Platano e Armando Incarnato è ormai consolidata e l'ex dama bresciana a Napoli con Alessandro Vicinanza, ha deciso di trascorre una nuova serata in compagna del campano.

Uomini e Donne, Ida, Alessandro e Armando a cena insieme: "Questo è proprio amore"

Non è la prima volta che i tre si ritrovano insieme nel momento in cui la Platano raggiunge Alessandro a Salerno. A cena in una in un ristorante di Napoli, Ida e Armando hanno condiviso diverse storie Ig, scherzando e ridendo insieme

"Rieccoci qui, ma non siamo soli, perché c'è il mio amico!!" ha esordito Ida inquadrando Armando e poi dandogli un bacio. "Io pensavo che non duravate e invece è proprio amore!" ha dichiarato Armando che poi ha servito un piatto con una crepes a forma di cuore dedicandola a Ida: "Può darsi che Alessandro si ingelosisce ma non ci interessa proprio, solo io potevo regalarti una cosa del genere, Alessandro è geloso!" ha scherzato il cavaliere insieme alla coppia.

Ida e Alessandro sembrano più uniti che mai, tra selfie in compagnia dei fan e le numerose dediche che si scambiano sui social. "Amore senza una ragione, senza via d'uscita" ha scritto Vicinanza sui social accompagnando le sue parole con una foto accanto a Ida. L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne sta trascorrendo alcuni giorni a Salerno, città natale di Alessandro. Nonostante la distanza, stanno entrambi viaggiando tantissimo per poter stare insieme e per colmare l'assenza durante gli impegni professionali, sono ogni istante al telefono o in videochat.

