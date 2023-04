Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont sono in attesa del loro primo figlio!

Gossip TV

La coppia formata da Antonella Perini e Luca Panont si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal programma. Ora, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Si erano diffusi diversi rumors su una possibile gravidanza per la coppia formata da Luca Panont e Antonella Perini, usciti da Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma è finalmente diventato più di un gossip: la coppia, infatti, ha annunciato di essere in attesa del primo figlio!

Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont diventeranno genitori!

La coppia si è conosciuta durante il programma di Uomini e Donne: entrambi parte del trono over hanno iniziato a frequentarsi e nel giro di pochi mesi hanno deciso di uscire insieme dal programma e vivere la loro storia d'amore al di fuori dello studio. In una recente intervista, a chi domandava come mai avessero deciso di uscire senza mostrare nulla della loro conoscenza nel programma, Perini ha risposto che non era dipeso interamente da loro, ma che altri personaggi del programma, come Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri, occupavano molto più spazio e toglievano loro la possibilità di raccontarsi. Vedendo questo, hanno preferito uscire e vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

E, ora, la loro famiglia si allargherà e accoglierà un bambino, la cui nascita - come ha svelato l'ex dama sui social -è prevista per ottobre. Al momento i due futuri genitori non conoscono il sesso del piccolo e sono in alto mare per quanto riguarda i nomi. Antonella ha raccontato che sente che sarà una bambina, perciò, ha già una lista di nomi tutti femminili per ogni evenienza. L'ex dama ha svelato che non vede l'ora di diventare madre, perché ha sempre avuto un grande istinto materno. Inoltre, spera che un giorno lei, Luca e il loro bambino possano trasferirsi e andare a vivere vicino al mare.

Al momento la coppia vive in due città diverse:

"Io Udine, Luca Milano. Stiamo pensando di trasferirci, tra le tante cose, sicuramente al mare."

