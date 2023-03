Uomini e Donne, Antonella Perini e Luca Panont sull'uscita dal programma: "Non è dipeso da noi..."

Gossip TV

Antonella Perini e Luca Panont sono usciti dal programma quasi in sordina, senza raccontare a nessuno come è nato il loro amore. Sui social hanno svelato il motivo. Vediamo insieme cosa hanno dichiarato.

Antonella Perini e Luca Panont hanno lasciato Uomini e Donne insieme, ma la loro uscita è passata in sordina, tanto che sono scomparsi da un momento all'altro dal programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Antonella Perini sull'uscita dal programma: "Non ci hanno fatto dire nulla..."

La coppia si è frequentata per diversi mesi, per poi decidere di uscire insieme dal programma e vivere al di fuori il loro amore. Gli ultimi rumors, come riporta il sito di gossp Isa & Chia, rivelano che potrebbero diventare presto genitori! I fan di Antonella Perini e Luca Panont non hanno però potuto osservare nel programma l'evolversi della loro storia, né scoprire i dettagli della loro frequentazione come capita anche per le altre coppie del dating show.

Questo mistero sulla loro relazione ha spinto diversi fan a chiedersi come mai non sia stato mostrato nulla in trasmissione e dato che la coppia è molto attiba sui social, i fan ne hanno approfittato per chiedere ai diretti interessati il motivo della loro rapida uscita, prima che potessero raccontare qualcosa al pubblico.A rispondere è stata Perini, la quale durante una diretta su Instagram ha svelato il motivo per cui ha abbandonato il programma con Panont senza però aver modo di raccontare nulla:

"Non è dipeso da noi, non è stata una nostra scelta non parlarne. Ma Biagio e Riccardo occupavano molto spazio e non aveva senso rimanere senza poterne parlare. Quindi, di comune accordo con la redazione abbiamo deciso di uscire e viverci come già facevamo, con la sola differenza che non siamo in studio."

Antonella ha anche rivelato per chi tifa in particolare tra le sue ex compagne di parterre e ha affermato che, al di là della solidarietà femminile, di cui si fa protavoce:

"Auguro tanta felicità in particolare a Paola, Silvia e Roberta."

