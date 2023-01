Uomini e Donne, anticipazioni: scoppia una lite nel trono classico, Armando assente perché cacciato?

Gossip TV

Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che dopo la pausa natalizia tornerà in onda a partire da lunedì 9 gennaio prossimo. Scopriamo cosa è successo nella registrazione di oggi dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne: anticipazioni trono classico e over

Per quanto riguarda il trono classico, non c'è stata nessuna scelta. Federico ha portato in esterna Carola, lei gli ha fatto compagnia a lavoro e sono stati tutto il tempo a chiacchierare e scherzare, solo che dopo lui, rivendendo l’esterna, ha affermato che in qualche modo lo ammalia, come se lo volesse manipolare. Quando Maria ha chiesto con chi volesse ballare lui non ha ballato con nessuna delle due. In particolare Carola non l’ha voluto baciare, lo ha solo salutato alla fine dell’esterna con un bacio sulla guancia.

Lavinia ha litigato animatamente al centro studio con Alessio Corvino, ha portato in esterna Alessio Campoli ed è andata a fargli una sorpresa a lavoro. Tra loro c’è stato un bacio.

Per ciò che concerne il trono over. Armando Incarnato era assente (ricordiamo che nella scorsa registrazione Maria si era arrabbiata con lui).

Tina ha fatto alzare in piedi il pubblico per fare gli auguri della Befana a Gemma e la dama ha ringraziato tutti.

Riccardo e Gloria a centro studio hanno raccontato che hanno fatto Capodanno insieme incontrandosi a metà strada tra Roma e Taranto, lei ha detto che lui fuori è troppo diverso da come è in studio. Fuori è affettuoso e geloso. Lui ha detto che ha solo dei sentimenti, ma non può dare di più per ora, ha ribadito che non è amore.

Biagio continua la conoscenza con Carla. Poi litiga con Silvia dandole della falsa e della bugiarda che inventa le cose per gli applausi del pubblico.

Per quanto riguarda Antonella e Luca, i due non sono stati a centro studio e non hanno neanche ballato. Entrambi erano molto giù, lei lo guardava in maniera triste.

Alessandro al centro con insieme a Gemma, Pamela Desdemona, Cristina e Silvia. Ha approfondito un po’ di più con Pamela in viaggio, ma ha avuto da ridire sul fatto che lei gli abbia omesso di abitare con l’ex compagno e ex socio.

