Uomini e Donne, Anticipazioni scelta di Federico Nicotera: ecco la data della registrazione

Nuove Anticipazioni sulla scelta del tronista Federico Nicotera. Ecco quando si terranno le registrazioni di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Carola ha deluso moltissimo Federico Nicotera, reagendo in modo inaspettato all’esterna con Alice. Le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi ci hanno svelato che i due faranno pace suggellando la tregua con un bacio passionale, ma anche Alice non sarà dimenticata e avrà il suo ruolo da protagonista. Insomma, chi sarà la scelta di Nicotera? Ecco quando si terrà la registrazione della scelta del tronista romano.

Uomini e Donne, Federico Nicotera pronto alla scelta? La data

Nonostante l’iniziale scetticismo causato dal suo carattere particolare, Federico Nicotera ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 che lo ritiene l’unico tronista interessante di quest’anno. Il romano ha deciso di eliminare Lucrezia, che ha fatto delle rivelazioni su Nicotera, per concentrare il suo percorso su Carola e Alice. Le due corteggiatrici non potrebbe essere più diverse: Carola è giovane, spensierata e molto emotiva, ha difficoltà ad aprirsi e manca spesso di dare le conferme ricercate dal romano; Alice, invece, è spigliata e molto matura grazie alla sua storia personale, comprende le esigenze emotive di Federico ed è sempre pronta a mettersi nei suoi panni.

Insomma, Nicotera non avrà la vita facile nel corso della prossima registrazione, quando si vocifera che farà la sua scelta finale tra Carola e Alice. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Federico ha spiazzato la bionda corteggiatrice aprendosi come mai prima con la rivale. Carola è scoppiata in lacrime, sentendosi inadeguata a comprendere la vita difficile del romano, e ha ammesso di vederlo meglio al fianco di Alice anche se questo le è costato tanta sofferenza. Le Anticipazioni del dating show di Canale 5, tuttavia, ci rivelano che Carola e Federico si ritroveranno e che tra loro esploderà la passione con il primo bacio.

“È stata una puntata molto importante, impegnativa. Sapevo che con Alice potevo aprirmi più facilmente, sin da subito ho capito che c’era questa intesa. Ho voluto aprirmi ancora di più perché voglio arrivare alla scelta consapevole. Con Carola sapevo avrebbe portato degli squilibri, ma sarebbe stata gradita la semplice comprensione”.

Questo il commento di Nicotera dopo l’ultima puntata. Nel frattempo, voci sempre più insistenti riportano che Federico farà la sua scelta nella registrazione di venerdì 9 dicembre 2022. Chi sarà la scelta del tronista?

