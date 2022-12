Uomini e Donne, ''Federico Nicotera ha sbarellato per Carola'': parla l’ex corteggiatrice Lucrezia

Gossip TV

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Lucrezia Faglia ha commentato il percorso del tronista Federico Nicotera, parlando dell’ex rivale Carola.

Lucrezia Faglia ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, avendo compreso che il tronista Federico Nicotera non era poi così interessato a continuare la conoscenza tra loro. L’ex corteggiatrice del trono classico ha commentato il percorso del romano, ammettendo di vederlo alla scelta con Carola.

Uomini e Donne, Lucrezia tifa per Carola?

Federico Nicotera continua il suo percorso nello studio di Uomini e Donne, sperando di arrivare ad una scelta consapevole il più presto possibile. Il tronista romano ha deciso di continuare il suo percorso con Alice e Carole, due corteggiatrici molto diverse tra loro per esperienze di vita, carattere ma anche fisicità. Lucrezia Faglia, dopo aver frequentato per un periodo Federico, ha preferito abbandonare il dating show di Canale 5, vedendo il romano poco preso dalla loro conoscenza e ben più interessato a tenere in studio Carola e Alice. Intervistata da MondoTv24, Lucrezia ha spiegato cosa l'ha spinta a prendere parte al programma alla corte di Federico.

“Mi ha colpito tantissimo dal suo video di presentazione. A parte i suoi occhi fantastici che incantano, dentro a quegli occhi avevo visto qualcosa di simile a me […] Alla prima esterna non ho avvertito questa differenza di età e quindi decido di andare avanti, credo anche di essere arrivata tardi, ma con presunzione dico che se avessi vissuto questa esperienza con più libertà e serenità forse Federico avrei potuto portarlo più vicino a me nonostante fossi arrivata dopo”.

Lucrezia ha deciso di lasciare Uomini e Donne e ha confidato di non pentirsi della sua scelta, dal momento che Federico non l’è andata a cercare dopo aver preso la sua decisione, segno che sia molto più interessato ad Alice e Carola. Quest’ultima, in particolare, secondo Lucrezia potrebbe essere la ragazza che ha fatto perdere la testa al romano e la sua scelta.

“Secondo me è proprio sbarellato per Carola, penso che sia lei e soprattutto lo spero per due motivi. In primo luogo perché spero che abbia il coraggio di seguire il cuore e la scelta di cuore è Carola secondo me. Seconda cosa perché Carola mi piace molto […] Sicuramente non avevo grandi affinità con Alice, ma non la posso giudicare perché non la conosco. Quello che c’è stato tra di noi in puntata è stato sicuramente forte. Io non avrei usato le terminologie che ha usato lei, ma non porto rancore”.

Sarà Carola la scelta di Federico Nicotera? Una buona fetta di pubblico tifa per questa coppia. Nel frattempo, nello studio di Uomini e Donne, Biagio Di Maro è stato preso di mira da Tina Cipollari. Il cavaliere partenopeo, tornato da pochi giorni nella trasmissione di Canale 5, è già al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Paola e Silvia.

