Uomini e Donne, tornano le Sfilate poi Federico Nicotera manda in crisi Carola!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo le sfilate del trono over si passa ad un'esterna particolare di Federico Nicotera.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, tornano finalmente le tanto attese sfilate del trono over. La prima passerella a tema sensuale è vinta da Cristina, che ha catalizzato l’attenzione di Armando Incarnato. Si passa poi al trono classico con Federico Nicotera, che ha fatto un’esterna molto importante con Alice, gettando nello sconforto Carola.

Uomini e Donne, Federico Nicotera fa un passo importante con Alice

La nuova puntata di Uomini e Donne segna il ritorno delle sfilate del trono over. A contendersi la fascia sono le dame del parterre femminile del programma, giudicate dai cavalieri presenti in studio e accompagnate dai commenti di Tina Cipollari. Si parte con l’esplosiva sensualità di Roberta Di Padua, che sfila con fare sexy e mette in imbarazzo Federico Dainese, che potrebbe essere cacciato da Maria De Filippi. È poi il turno di Gemma Galgani, elegante e sofisticata, che fa impazzire il suo Mario. Sebbene i cavaliere abbiano apprezzato l’interpretazione, Tina la trova fuori luogo. L’opinionista romana non apprezza neppure Antonella, l’ex tronista tornata nel programma di Canale 5, che trova scontata. Armando Incarnato ha messo un voto basso e confida di averlo messo perché ci è rimasto male, vedendo la dama fissare altre persone e non lui.

È la volta di Silvia, sensuale e con classe, poi quella di Cristina che si improvvisa ballerina sulla passerella e tutti credono che lei abbia dedicato la passerella ad Armando. Si passa poi a Paola, che sfila in lingerie e viene apprezzata moltissimo da Tina, mentre viene penalizzata da Biagio Di Maro e tutti pensano che sia perché lei lo abbai rifiutato. Mentre Daniela si improvvisa bar lady e non convince nessuno, Eleonora si presenta di rosso vestita ma per i presenti è troppo impacciata. Rosso anche per Desdemona, sbarazzina e sensuale in passerella mentre in un video proiettato sul led appare in lingerie. Dopo aver annunciato che è Cristina la vincitrice della sfilata “Un cocktail d’amore”, Maria De Filippi chiede al tronista Federico Nicotera di prendere posto al centro per vedere insieme l’esterna con Alice.

L’esterna è stata molto profonda e sentita, il romano ha voluto leggere un tema della sorella minore su come la sua famiglia sia riuscita a rialzarsi, e tutti si sono molto commossi compresa Alice che è stata molto felice per il fatto che Federico abbia voluto renderla partecipe. Carola è molto delusa dopo aver visto questa esterna, e crede che il tronista non riesca a portare avanti due percorsi insieme, tanto da aver pensato di lasciare il programma. La corteggiatrice è convinta che loro due abbiano fatto un percorso più completo e confida di non potersi mettere nei panni di Federico non avendo vissuto nulla del genere. Vedendo Carola in grande difficoltà, Maria interviene per tranquillizzare la giovane mentre Nicotera sperava di ricevere un diverso feedback.

