Uomini e Donne, anticipazioni: presentati i nuovi tronisti, accesi confronti e assenze inaspettate nel parterre over

Ecco cosa è successo nella prima registrazione di Uomini e Donne!

Ieri, giovedì 24 agosto 2023, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Registrazione dedicata alla presentazione ufficiale dei tre tronisti, ovvero Manuela Carriero, Brando e Cristian, e ai protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Le anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, registrata ieri giovedì 24 agosto, ha visto la presentazione ufficiale dei tronisti: Brando, Cristian e Manuela, ex protagonista della nona edizione di Temptation Island. Presenti in studio i due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Dopo aver presentato i protagonisti del trono classico, Maria De Filippi ha dato spazio al popolare reality delle tentazioni invitando a entrare in studio Filippo Bisciglia. Ospiti della prima registrazione Perla Vatiero con Igor Zeetti, Mirko Brunetti con Greta Rossetti, Manuel Maura e Francesca Sorrentino.

Per quanto riguarda il trono over, invece, non è passata inosservata l'assenza dei cavalieri Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Presenti in studio le dame Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua che, stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia, si sarebbero subito rese protagoniste di accese discussioni.

