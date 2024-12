Uomini e Donne, Anticipazioni: Martina De Ioannon va a riprendere Ciro Solimeno, l’avvistamento a Torre Annunziata

Gossip TV

Martina De Ioannon corre da Ciro Solimeno dopo che il corteggiatore di Uomini e Donne si è allontanato dallo studio, a causa del bacio tra la tronista e Gianmarco Steri. Ecco le Anticipazioni sul trono classico e la segnalazione.

Nuove Anticipazioni per tre grandi protagonisti del trono classico di questo anno. Secondo recenti segnalazioni, infatti, la tronista Martina De Ioannon avrebbe deciso di fare un gesto forte nei confronti di Ciro Solimeno, eliminatosi da Uomini e Donne dopo aver visto il bacio in camerino tra la giovane romana e l’antagonista Gianmarco Steri. Questa sorpresa sarà riuscita a convincerlo a tornare nel dating show di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, Ciro Solimeno si elimina: ecco perché

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno lasciato senza parole. Nelle prossime puntate del dating show di Canale 5, Martina De Ioannon raggiungerà Gianmarco Steri in camerino per un chiarimento post puntata e i due, dopo aver discusso ed essersi chiariti, si lasceranno andare ad un bacio mozzafiato. È chiaro che Martina abbia ormai deciso di concentrarsi esclusivamente sulla conoscenza di Gianmarco e Ciro Solimeno, eliminando definitivamente il suo terzo corteggiatore Francesco, ma questa è una magra consolazione per il corteggiatore partenopeo che ha assistito al bacio ed è esploso. Ciro, infatti, ha deciso di abbandonare il programma definitivamente, certo che la scelta di Martina ricadrà su Gianmarco.

È vero che il comportamento della De Ioannon è molto altalenante e confuso, dato che un momento sembra decisamente presa e invaghita da Gianmarco al punto da ammettere che ballare con lui le infonde tranquillità e sicurezza anche quando è in crisi, ma lo stesso ragionamento lo ha fatto più di una volta con Ciro, confidando che quando lui è furioso con lei o esce dallo studio per clamare la rabbia, lei si sente in difficoltà e preoccupata che non lo rivedrà. Dopo il confronto lontano dallo studio, Martina è tornata da sola e Ciro ha deciso di lasciare definitivamente. Ma sarà davvero questa la fine della conoscenza tra i due protagonisti del trono classico? Gran parte del pubblico tifa per Solimeno, vedendolo perfetto al fianco di Martina, e quindi tutti sperano che ci saranno ulteriori sviluppi prima di arrivare alla scelta, ed ecco che una segnalazione ci rincuora. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Martina e Ciro: ecco il Video sui due protagonisti del trono classico

Corre a riprendere Ciro: Uomini e Donne, Martina a Torre Annunziata: segnalazione

Uomini e Donne, Martina va a riprendere Ciro a Torre Annunziata

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si avvicineranno molto, al punto da non riuscire a trattenere un bacio passionale dopo un confronto acceso nei camerini e questo ha molto turbato Ciro Solimeno. Il corteggiatore partenopeo ha deciso di lasciare per sempre il dating show di Maria De Filippi, nonostante Martina lo abbia inseguito immediatamente fuori dallo studio per chiarire. Ma sarà finita davvero così tra loro? Sul web sono circolate diverse segnalazioni, giunte anche alle orecchie dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato immediatamente tutto nel dettaglio. Sembra che Martina non si sia arresa davanti alla decisone secca di Solimeno di lasciare il programma, arrivando a scegliere di andare a riprenderlo a casa sua, a Torre Annunziata. Ma non è finita qua.

Mentre un’altra utente ha assicurato di aver visto con i propri occhi De Ioannon nel paesino in provincia di Napoli, intenta ad aspettare Ciro all’uscita dalla sua palestra per poi fare con lui un’esterna di confronto, un’altra utente ha fatto caso ad un dettaglio che potrebbe rivelarci come è andato a finire il confronto tra i due protagonisti del trono classico. Sembra, infatti, che dopo poche ore dalla sorpresa che Martina ha fatto a Ciro raggiungendolo a casa sua per un chiarimento, il giovane partenopeo ha ringraziato una pagina fandom per un romantico video che hanno dedicato al loro percorso a Uomini e Donne, fatto che ci fa pensare che la coppia abbia fatto pace e che Ciro tornerà per corteggiare Martina in attesa della scelta, che sia certi avverrà a breve.

