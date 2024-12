Uomini e Donne Anticipazioni: Ciro Solimeno abbandona il programma, Michele Longobardi elimina una corteggiatrice

Gossip TV

Ieri, martedì 10 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: le Anticipazioni sul dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi rivelano che nelle prossime puntate della trasmissione ci saranno diversi sviluppi per quanto riguarda il trono classico: Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina De Ioannon, abbandona lo studio, mentre Michele Longobardi decide di eliminare una delle sue corteggiatrici.

Uomini e Donne Anticipazioni: Ciro Solimeno abbandona lo studio

Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni attraverso le sue Anticipazioni, nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà uno sviluppo importante per quanto riguarda il trono di Martina De Ioannon. La tronista ha eliminato Francesco ed è oramai certa che la sua scelta sarà tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Quest'ultimo, tuttavia, nella registrazione di ieri, martedì 10 dicembre, ha deciso di abbandonare la trasmissione.

La decisione è stata presa dopo che Maria De Filippi ha mostrato un filmato del dopo puntata nel quale si vede Gianmarco raggiungere Martina in camerino per parlarle. Tra loro è però scattato anche un bacio e questo ha portato Ciro a infuriarsi e a decidere di lasciare gli studi Elios.

Il corteggiatore ha dichiarato alla tronista di non seguirlo, com'era accaduto l'ultima volta che aveva deciso di andarsene, ma Martina, persuasa anche dalla conduttrice, ha deciso di chiedergli spiegazioni. I due hanno parlato molto fuori dagli studi, ma alla fine è rientrata solo Martina, mentre Ciro ha deciso di non cambiare idea.

Anticipazioni Uomini e Donne: Michele Longobardi elimina una delle sue corteggiatrici

Michele Longobardi sembrava aver ristretto la scelta tra tre corteggiatrici, Amal, Veronica e Mary, ma nell'ultima registrazione ha deciso di eliminare Mary, poiché ha compreso di essere più avanti nel percorso con le altre ragazze. Perciò, sembra che la sua scelta sarà tra una delle due corteggiatrici. In esterna Veronica e Michele si sono scambiati un nuovo bacio e questo ha portato Amal ad abbandonare lo studio.

Novità anche per Francesca Sorrentino, rimasta senza corteggiatori: la tronista non ha però abbandonato il trono, ma ha chiesto che scendano altri nuovi corteggiatori. Questo ha portato Gianmarco, che aveva deciso di restare in trasmissione, ad abbandonare il programma. Dei precedenti corteggiatori è rimasto solo Francesco e per lei è sceso un ex concorrente del Grande Fratello, Gianluca Costantino.

Per quanto riguarda il trono over: Fabio sta continuando a conoscere una dama del parterre scesa per lui, ma ha chiesto a Gemma di poter chiudere la loro storia con un reciproco perdono. La dama si commuove e balla con l'ex, sollecitata da Maria De Filippi, anche se il ballo ha breve durata. Intanto, Mario Cusitore chiude con una dama che stava conoscendo, così come anche Diego Tavani e Claudia decidono di interrompere la loro frequentazione. Ospite in studio Pinuccia Della Giovanna per presentare la sua nuova canzone.

