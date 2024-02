Uomini e Donne, anticipazioni: Mario Cusitore ritorna da Ida che lo elimina definitivamente

Gossip TV

Oggi, giovedì 8 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Per quanto riguarda il trono over, Gemma ha iniziato la frequentazione con un nuovo cavaliere con cui ha ballato in puntata. Al centro dello studio si è poi posizionato Ernesto Russo con quattro dame, tra cui Barbara per cui è sceso un nuovo signore. La De Santi, tuttavia, decide di non tenerlo e ha ballato con Ernesto. In studio, sono stati ospiti Marco Antonio ed Emanuela. Si parte da un ripasso di tutto il loro percorso. Lei ha letto una lettera per lui e per la prima volta Emanuela gli dice “ti amo” dove tutto è iniziato. Marco Antonio si commuove e si mette a piangere. Prima di ballare insieme, lui tira fuori dalla tasca dei petali.

Ida Platano è uscita con Sergio Berni ma i due hanno discusso sia durante l'uscita che in studio. L'ex dama del trono over, ha portato in esterna anche Pierpaolo che le organizzato una serata romantica con un brano eseguito da un violinista e Ida si è commossa. E' tornato Mario chiedendo scusa alla Platano ma Ida non ha accettato le sue motivazioni e lo ha eliminato un'altra volta.

Per quanto riguarda il trono classico, c'è stata una nuova discussione tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi. Brando ha portato in esterna Raffaella Scuotto. Le ha fatto una sorpresa ed è andato a Napoli da lei. Si sono baciati. Beatriz ha ballato con un cavaliere del Trono over e ha chiesto a Brando quando farà la scelta. Lui non ha accennato nulla.Brando ha fatto un’esterna anche con Beatriz con lei in camerino. La corteggiatrice dice che Tina si è intromessa nell’esterna, ma l’opinionista si è giustificata innescando la discussione.

