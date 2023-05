Uomini e Donne, anticipazioni Luca Daffrè ha fatto la sua scelta!

Gossip TV

Oggi, lunedì 8 maggio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Luca Daffrè ha scelto.

Oggi, lunedì 8 maggio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: Luca Daffrè ha scelto!

Oggi, si è concluso il trono di Luca Daffrè che ha concluso il suo percorso durante l'ultima settimana di messa in onda del dating show.

Luca Daffrè in cui ha deciso di continuare a frequentare la 28enne milanese, Alessandra Somensi .

Ecco infatti le anticipazioni sulla scelta diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni:

Alessandra è stata l’unica a scendere. Si è vista la loro esterna. Carmen e Alice non sono scese, lui andrà da loro in camerino per spiegare che non sono le scelte e che ha preferito uscire dal programma con Alessandra. Domani sarà registrata la scelta di Nicole Santinelli.

Scelta comunque con sedie rosse, Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali. Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa.

Per quanto riguarda il trono over, Riccardo è uscito a cena con una delle dame, ma alla fine i due decidono di chiudere la conoscenza, in studio hanno litigato parecchio. Sono scesi due cavalieri per Carla e Gabriella, ma entrambe non li hanno tenuti. Gemma Galgani si è arrabbiata con Elio perché lui ha messo foto sul suo profilo WhatsApp, una foto sua con Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La scelta di Luca Daffrè andrà in onda mercoledì 10 maggio 2023.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.