Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sulla chiusura del programma: ecco tutta la verità!

Nei giorni scorsi si sono diffuse news su una possibile chiusura anticipata di Uomini e Donne. A rivelare come stanno le cose ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi, dal sito DavideMaggio.it erano giunte news di una chiusura anticipata di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi che, invece di concludersi a fine maggio, come d'abitudine, avrebbe visto una brusca interruzione già alla fine di questa settimana. Tuttavia, a smentire queste voci arrivano ora le parole di Raffaella Mennoia, che svela tutta la verità.

Uomini e Donne, nessuna chiusura anticipata per il programma

I fan delle avventure sentimentali di cavalieri, dame e tronisti del programma possono state sereni, perché Uomini e Donne non chiuderà anticipatamente, come ipotizzato dal sito di DavideMaggio.it. Infatti, Raffaella Mennoia ha risposto al commento di un fan del programma, rivelando che lo show non chiuderà venerdì 12 maggio. Oggi, il programma è stato sospeso per mandare in onda uno Speciale di Amici, prossimo alla Finale di domenica 14 maggio, ma stasera si registreranno le prossime puntate.

Come chiarisce Mennoia, il dating show proseguirà la sua corsa fino alla fine di maggio, chiudendo forse direttamente mercoledì 31 maggio. Sebbene, al momento non si sappia con certezza la data dell'ultima puntata, ma di sicuro sarà alla fine del mese. In queste ultime settimane dovranno concludersi anche i percorsi dei due tronisti: Nicole Santinelli e Luca Daffrè dovranno, infatti, scegliere chi tra i loro rispettivi corteggiatori, potrà essere il loro compagno di vita. La messa in onda del programma riprenderà regolarmente da domani, martedì 9 maggio.

