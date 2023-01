Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia in lacrime vuole abbandonare il trono

Gossip TV

Oggi, giovedì 12 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover:

Uomini e Donne anticipazioni: Lavinia in lacrime

Federico ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere suo nonno, lui era molto contento e ha speso parole belle nei confronti di lei. Con Carola si è visto un loro confronto fuori dagli studi accaduto alla fine della registrazione scorsa, litigano animatamente e lei lo accusa ripetutamente di mancarle di rispetto. Carola dice che un mese fa si stava innamorando ma che ad oggi è cambiato tutto e che se venisse scelta ora gli direbbe di no. In studio discutono e lei conferma ciò che ha detto nel filmato e lui ci è rimasto molto male. Lei scoppia in lacrime, Gianni interviene con delle domande a Carola e lei alla fine dice a che a Federico ci tiene, ma che sono ormai quattro settimane che sta facendo il percorso da sola. Maria chiede a Federico con chi vuole ballare e lui dice Carola, suscitando la rabbia di Alici. E lui dice ad Alice che è questo che non le piace di lei, la corteggiatrice ribatte dicendo che dopo che l'ha portata dal nonno ha tutto il diritto di rimanerci male.

Lavinia ha chiesto in settimana se i due chiedevano di lei. Campoli era seduto e non ha chiesto. Corvino invece è andato in camerino da lei ma hanno soltanto litigato. Lei gli chiede che cosa vorrebbe fare ora è lui si avvicina dicendole di sedersi e parlare. Lei si arrabbia. In studio Maria ha fatto aprire gli occhi a Lavinia facendole capire che nessuno dei due corteggiatore sembra davvero interessato a lei. Lavinia scoppia in lacrime e chiede a Federico di ballare e confessa anche di voler lasciare il trono.

