Uomini e Donne, anticipazioni Gemma Galgani minaccia di andare via dal programma

Gossip TV

Oggi, venerdì 15 novembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti nel dating show di Canale 5.

Oggi, venerdì 15 novembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti nel dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: scontro di fuoco tra Gemma e Tina Cipollari

La puntata ha avuto un inizio scoppiettante con Gemma Galgani, al centro di un acceso confronto con Tina Cipollari che è durato circa venti minuti. Gemma, esasperata dalle continue critiche dell’opinionista, ha minacciato di lasciare il programma, dichiarando di non riuscire più a sopportare le esternazioni offensive, tanto che anche le sue sorelle le consigliano di non accettare più tali comportamenti. Tina l'ha attaccata duramente, riferendosi a quanto Gemma aveva raccontato a Verissimo, e insinuando che lei fosse stata l'amante di diversi personaggi famosi.

A quel punto è entrato Fabio, il quale ha espresso la sua intenzione di proseguire la conoscenza con Gemma, affermando che le parole di Tina non lo influenzano minimamente. Un nuovo corteggiatore che doveva scendere per Gemma non è stato fatto entrare, su sua richiesta.

La storia tra Gabriele e la dama che sta frequentando prosegue bene: si sono dati l’esclusiva e hanno raccontato che il loro legame si è rafforzato, anche a livello intimo. Nel frattempo, Barbara De Santi ha ammesso di aver frainteso un invito di Gabriele per un caffè, pensando fosse un appuntamento al bar, mentre lui intendeva semplicemente un caffè alla macchinetta, lasciando intendere che non ci fosse nulla di romantico.

Successivamente, un’ora intera della puntata è stata dedicata a Vincenzo e Ilaria, che hanno aggiornato il pubblico su come procede la loro storia dopo l’uscita dal programma. I due hanno raccontato che le cose vanno a gonfie vele, con Vincenzo pronto a farle visita nel fine settimana e i giorni passati insieme che sono stati meravigliosi. Tuttavia, la tensione è tornata a salire quando Ilaria ha dichiarato di aver querelato Barbara per la frase offensiva “da un letto a un altro”. Da lì è nata una nuova discussione accesa, con Barbara, Gianni e Tina che hanno criticato la coppia. Nonostante tutto, Gianni e Vincenzo sono riusciti a chiarirsi e si sono stretti la mano, mentre Tina ha continuato con le sue critiche. Ilaria ha accusato Tina di essere rimasta in silenzio senza difenderla quando Barbara aveva pronunciato la frase, suscitando un ulteriore scontro tra le due donne.

Barbara ha poi cercato di difendersi mostrando a Gianni un messaggio di Vincenzo per dimostrare che lui le aveva scritto. Tuttavia, la lettura pubblica del messaggio ha chiarito che non c’era nulla di compromettente e che Barbara aveva ingigantito il significato della comunicazione.

Passando al Trono Classico, Martina ha fatto un'esterna con Ciro, che si è rivelata molto piacevole per lei. Gianmarco è rientrato in studio, anche se Martina ha fatto un’ulteriore esterna con l’ultimo arrivato, mostrando di essere molto interessata. Francesca, invece, ha sorpreso tutti baciando Francesco durante un'esterna nel suo paese, un gesto che ha portato a un cambio di programma: ha cancellato l’esterna con Gianmarco, lasciandolo furioso sia per il bacio che per l’uscita annullata. Di Michele e Alessio, invece, non si è discusso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.