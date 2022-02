Uomini e Donne, anticipazioni, colpo di scena: Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici

Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nella nuove puntate di Uomini e Donne, registrate ieri, mercoledì 9 febbraio 2022.

Ieri, mercoledì 7 febbraio 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del trono over e del trono classico, diffuse dalla pagine Instagram di UominieDonneClassicoeOver:

Uomini e Donne, anticipazioni: colpo di scena nel trono di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici. Nella nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, non si sono presentate né Denise né Federica. Appena saputo ciò, Matteo è uscito dallo studio e ha deciso di non rientrare più per tutto il corso della registrazione. Maria ha comunicato a Ranieir di prendersi tutto il tempo per necessario per capire quale delle due corteggiatrici gli piace di più, oppure decidere di far scendere nuove ragazze per lui.

Per Luca è scesa una nuova corteggiatrice che gli è piaciuta molto fisicamente.

Anticipazioni del trono Over: Gemma Galgani ha chiuso con il cavaliere che stava conoscendo. Ne è sceso un altro per lei e ha deciso di tenerlo e procedere nella conoscenza. Prosegue bene tra Ida Platano e Alessandro. Per lei è arrivato un nuovo ragazzo, lo ha fatto scendere per curiosità ma ha deciso di non farlo restare.

Alessandro ha avuto poi una discussione abbastanza accesa con Diego. Prosegue bene tra Massimiliano e Nadia. Tra Biagio e una dama è finita la conoscenza. È stata lei a voler chiudere. Show di Pinuccia e Alessandro per delle cose che lei ha detto a lui. Maria ha cercato di far tornare la pace.

