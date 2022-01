Uomini e Donne, anticipazioni, Andrea Nicole torna in studio con Ciprian e dichiara: "Quella frase ha sminuito tutto"

Gossip TV

L'intervista all'ex tronista e il suo ritorno a Uomini e Donne.

Andrea Nicole e Ciprian saranno ospiti a Uomini e Donne nelle prossime puntata. Ieri la coppia era presente in studio durante la registrazione, insieme a Isabella e Fabio come svelato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Un ritorno inaspettato ma anche tanto atteso quello per la coppia, che ha lasciato lo studio del dating show tra le polemiche.

Andrea e Ciprian hanno infatti confessato di aver trascorso la notte insieme nascondendolo alla redazione e presentandosi insieme. Il comportamento dei due ragazzi non è piaciuto agli opinionisti che li hanno duramente criticati e accusati di essersi comportati in maniera scorretta dinanzi al pubblico e al programma.

Intervistati da Fanpage, sono tornati a parlare del giorno in cui hanno lasciato la trasmissione, consapevoli di aver sbagliato ma di averlo fatto in assoluta buona fede:

"In quella situazione hai una visione diversa da quella che potresti avere fuori. Adesso penso che se avessi aspettato sarebbe finita meglio. Non mi sono piaciuti gli attacchi che ha ricevuto sui social, quella è la cosa che mi è dispiaciuta di più. E poi anche perché quello era un bel momento. Averglielo fatto perdere mi è dispiaciuto e mi dispiace tutt’ora“, ha dichiarato Ciprian.

L'ex tronista ha poi aggiunto:

In realtà in quel momento non avrei potuto fare nient’altro se non dire tutto quello che era successo. Conscia di aver commesso uno sbaglio, ho alzato il telefono e l’ho detto. Non avevo mentito fino a quel momento a nessuno, non potevo certo iniziare a farlo dopo quello che era successo, proprio per l’enorme rispetto che avevo per tutti loro, non me la sarei neanche sentita di andare avanti. A me la violenza paralizza, quindi anche se avessi un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà. Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire.

La coppia ha poi spiegato cosa è successo durante la famosa sera in cui Ciprian ha raggiunto Nicole:

Abbiamo parlato di tutto quello che era successo fino a quel momento e lì mi sono resa conto che Ciprian era una persona diversa rispetto a quella che si vedeva da uno schermo. La scelta è avvenuta quella sera. Nel sceglierlo l’unica cosa che mi ha convinta in realtà è stato trovarmelo davanti alla porta, perché fino a quel momento non avevo una decisione pronta. Lì ho detto va bene, sai che c’è?

Infine, Andrea Nicole ha spiegato che le polemiche hanno inevitabilmente fatto perdere il valore del suo percorso, soffermandosi su un'accusa in particoare:

Non ho mai parlato di quello che è successo l’ultima puntata, in realtà. Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo. Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento. Quello che è successo in studio però è lontanissimo dalla realtà del dietro le quinte. Non c’è mai stato nessuno che mi abbia fatta sentire diversa da qualunque altra tronista e che abbia anche solo minimamente pensato quello che mi è stato detto in studio.

