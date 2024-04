Gossip TV

Dalle Anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che arriverà una nuova segnalazione su Mario Cusitore, beccato con una donna misteriosa in un B&B. Ora, è emerso che è un'ex corteggiatrice del programma. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne continua a riservare sorprese: dalle anticipazioni della registrazione di ieri, 22 aprile, sappiamo che Mario Cusitore sarà di nuovo al centro di una polemica, a causa di una segnalazione su di lui e una donna misteriosa con cui è stato visto in un B&B. Ciò che è emerso, successivamente, è che la donna in questione sia un'ex corteggiatrice del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore "beccato"con un'ex corteggiatrice del programma? Ecco di chi si tratta!

Nelle prossime puntate del dating show, il trono di Ida Platano subirà un nuovo scossone e la tronista si troverà ad affrontare l'ennesima segnalazione su Mario Cusitore. Questa volta viene rivelato che Mario è stato visto uscire da un B&B con una donna misteriosa. Il corteggiatore ha deciso di smentire tutto con forza, arrivando a chiedere l'intervento del barbiere presso cui si era recato nello stesso giorno della segnalazione.

Contattato telefonicamente, il barbiere ha confermato la versione di Cusitore e quest'ultimo ha anche mostrato una foto che confermava la sua presenza dal barbiere, sebbene sia Tina Cipollari sia Gianni Sperti non sembrassero credergli. Tuttavia, Ida Platano aveva deciso di fidarsi del corteggiatore e credere alla sua versione.

Tuttavia, ieri, 22 aprile, Lorenzo Pugnaloni ha aggiornati gli appassionati del dating show, pubblicando le anticipazioni della registrazione avvenuta in giornata: Ida avrebbe deciso di cacciare Mario, perché la segnalazione sulla donna del B&B si è rivelata vera! E, non solo: in un intervento successivo, Pugnaloni ha aggiunto nuovi dettagli sull'identità di questa donna.

Uomini e Donne, Mario Cusitore avrebbe tradito Ida Platano con un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza?

Oltre la beffa il danno, bisognerebbe dire: perché non solo la segnalazione su Mario sarebbe vera, ma stando a ciò che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, la donna in questione sarebbe un'ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza! Il nome della ragazza è Melissa e lei stessa ha confermato quanto riferito dalla segnalazione:

"Nella registrazione di ieri è venuto fuori che anche Melissa ha confermato che lei e Mario si sono visti e sono andati insieme nel B&B, lui dice che non hanno passato la notte insieme, ma comunque sono stati insieme quella sera."

Melissa era stata ospite del programma nell'edizione del 2021/2022, a maggio, per corteggiare Alessandro Vicinanza e aveva raccontato di venire da Milano e di avere 27 anni.

