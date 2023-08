Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta alla conduzione di un programma tutto suo? Ecco l'ultima indiscrezione!

Gossip TV

La nota opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo? Ecco cosa sappiamo!

Tra poche settimane riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, per una delle sue storiche opinioniste, Tina Cipollari, potrebbe esserci un'importante novità: sarà alla conduzione di un programma tutto suo. Ecco cosa dice l'ultima indiscrezione!

Uomini e Donne, Tina Cipollari alla conduzione di un programma tutto suo?

Nelle scorse settimane, Tina Cipollari era stata al centro del gossip a causa delle voci che la volevano fuori dal programma di Canale5 per volere dei vertici Mediaset. Tuttavia, la stessa opinionista ha affermato con forza di non voler più leggere di queste fake news e che, al contrario, il suo posto nel programma per la prossima stagione è stato già confermato. Perciò, sia lei che Gianni Sperti ritorneranno a settembre a mettere sulla graticola dame e cavalieri dei troni over e classico.

Nelle ultime ore si è, inoltre, diffuso un rumor interessante sul web: Tina Cipollari potrebbe condurre uno show tutto suo! A riportare la notizia, ancora da confermare, è Dagospia: secondo la rubrica Pillole di Gossip di Ivan Rota, infatti, alla storica opinionista di Uomini e Donne verrà presto affidato un programma da condurre:

"Altro che cacciata da U&D: oltre a essere stata riconfermata, la storica opinionista Tina Cipollari potrebbe condurre un programma tutto suo su La5"

Tra le varie ipotesi sul tipo di programma che Tina potrebbe condurre c'è chi pensa possa trattarsi di uno spin-off del dating show, ma al momento si tratta sempre e solo di voci di corridoio. A smentire o confermare la notizia ci penserà sicuramente la stessa Cipollari, che non si è mai sottratta nel far chiarezza sulle news che circolano sul suo conto.

