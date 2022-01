Uomini e Donne, Andrea Nicole risponde a una domanda molto intima sulla sua sessualità

Gossip TV

L'epica e ironica risposta dell'ex tronista alla curiosità di un utente.

Andrea Nicole Conte è stata una delle recenti protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. La giovane milanese ha concluso il suo trono con la scelta del corteggiatore di origini rumene, Ciprian Aftim. Del trono di Andrea Nicole si è molto parlato, soprattutto all'inizio quando è stato reso il passato della ragazza. L'ex tronista infatti era un uomo e ha completato la sua transizione otto anni fa. Un percorso molto difficile quello che ha affrontato, trovandosi di fronte a tanti ostacoli e paure.

Uomini e Donne: Andrea Nicole risponde ad un domanda molto intima sulla sua sessualità

All'annuncio della Conte sul trono del dating show si è parlato erroneamente della prima tronista transessuale a sedersi sulla poltrona rossa. Come lei stessa ha specificato in diverse interviste, la sua realtà è diversa, avendo già completato la transizione:

“Ho visto titoloni secondo me errati - ha dichiarato al Fatto Quotidiano - Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transessuale fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

E ancora a FanPage parlando del suo nome che non ha deciso di cambiare:

“Non ho avvertito la necessità di cambiare il mio nome, Andrea, perché identifica la mia persona, che è sempre stata questa. Semplicemente avevo un corpo diverso e non per volontà mia. Nicole, invece, è un nome che mi è sempre piaciuto. È stato un vezzo”.

L'ex tronista, che dopo la scelta è ancora felice e innamoratissima accanto a Ciprian, ha voluto rispondere a qualche curiosità dei fan su Instagram, tra i quali, c'è stato anche chi le fatto una domanda decisamente inopportuna. "Hai il pisell*?" le ha chiesto un utente.

"Ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparto per il soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata", l'epica e ironica risposta di Andrea Nicole per porre definitivamente fine alla questione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.