Uomini e Donne, Andrea Foriglio sulla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: "Sapete che..."

Sulla rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è intevenuto anche Andrea Foriglio, la non scelta della tronista di Uomini e Donne. Vediamo insieme cosa ha detto.

Sabato 27 maggio, è ufficialmente terminata la storia d'amore tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, l'ultima coppia ad essere uscita da Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'annuncio è stato dato dall'ex corteggiatore con una diretta su Instagram, che ha scatenato non poche polemiche, mentre Nicole ha deciso di raccontare i motivi che l'hanno spinta a lasciare Carlo con un audio in cui ha nominato anche la sua non scelta, l'ortopedico Andrea Foriglio.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio interviene sulla fine della storia tra Nicole e Carlo

In questi due giorni, numerosi volti del dating show hanno detto la propria sulla fine della relazione tra i Nicole e Carlo: Roberta Di Padua ha pubblicato diverse stories sul suo account Instagram, nelle quali dichiarava che si aspettava un simile finale, dato che aveva inquadrato dall'inizio la tronista, mentre Aurora Tropea si è schierata a favore di Nicole, invitando i followers a non attaccarla dicendo che era stata solo in cerca di visibilità.

Tuttavia, molti dei fan del programma desideravano sapere cosa pensasse della questione "il terzo incomodo" della coppia, la non scelta di Nicole, Andrea Foriglio. Quest'ultimo è stato nominato dalla tronista nel suo audio in cui rivelava che, nonostante avesse provato a ricambiare i sentimenti di Carlo, aveva presto compreso che non era la strada giusta e aveva preferito troncare prima che fosse troppo tardi. Nell'audio, Nicole dichiarava che non poteva nascondere di aver avuto dei sentimenti per Andrea, durante la permanenza nel programma.

Ora, a intervenire è proprio Foriglio, il quale ha pubblicato un messaggio sul suo account, promettendo di rivelare presto i suoi pensieri in merito, ma che aveva intenzione di spiegare tutto ai fan:

"Chi mi consoce sa quanto non mi piace il gossp. Però mi state facendo tutti le stesse domande e dato che sono stato chiamato in causa, è doveroso darvi una risposta. Entro stasera vi faccio un video."

