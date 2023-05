Uomini e Donne, Aurora Tropea dalla parte di Nicole Santinelli dopo la rottura con Carlo Mancini

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne, Aurora Tropea, ha mostrato il suo sostegno alla tronista Nicole Santinelli dopo la rottura con Carlo Mancini. Ecco cosa è successo.

La rottura dell'ultima coppia ad aver lasciato Uomini e Donne, quella formata dalla tronista Nicole Santinelli e dalla sua scelta, Carlo Alberto Mancini, continua a far parlare. Ora, a sostegno della giovane romana, si è schierata anche una dama del trono over: Aurora Tropea.

Uomini e Donne, Aurora Tropea a sostegno di Nicole Santinelli dopo la fine della sua storia con Carlo Mancini

Per chi, forse, non lo ricorda, Tropea aveva già dimostrato di avere stima e affetto per la tronista del dating show di Canale5, dato che durante una delle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi proprio Nicole aveva rivelato che la dama del trono over le aveva fatto recapitare un regalo in camerino e, inoltre, in diverse occasioni, era stata proprio Tropea a sostenere la tronista contro la rivale Roberta Di Padua.

Nella giornata di sabato 27 maggio, la coppia formata da Nicole e Carlo aveva deciso di lasciarsi e a comunicarlo, con una lunga diretta Instagram era stato l'ex corteggiatore, invitando, innanzitutto, i fan a non attaccare Nicole, che aveva deciso di chiudere la relazione, perché la ragazza era stata onesta e vera con lui. Numerose le critiche da persone vicine alla tronista, come il cugino Marco, intervenuto personalmente per rimproverare Mancini della decisioni di sbandierare così ai quattro venti la rottura, dopo nemmeno poche ore. Altrettanto duro il commento di uno degli ex corteggiatori di Nicole, Cristian Di Carlo, il quale si è scagliato duramente contro Mancini, per la forte immaturità dimostrata. Fino a ieri, nessun commento da parte di Nicole, che poi a sorpresa ha pubblicato un lungo audio su Instagram, nel quale tra le altre cose ammetteva di essere delusa dal comportamento di Carlo, perchésperava che l'annuncio della rottura potesse essere dato da entrambi di comune accordo.

L'atteggiamento riservato di Nicole è stato molto criticato da Roberta Di Padua, sua rivale per l'attenzione di Andrea Foriglio nel dating show, ma anche da Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma.

Ma, oltre alle critiche, c'è anche qualcuno che si è schierato dalla parte della tronista, come la dama del trono over Aurora Tropea, che ha deciso di dire la sua sulla questione. Aurora ha pubblicato una lunga storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha dichiarato:

"Vi rispondo perché state facendo tante domande. Io continuerò a mettere la faccia su Nicole, perché è una ragazza sensibile e dolcissima. Ha fatto bene, meglio adesso che poi. Ci ha provato, non è scattato quel grande sentimento che sicuramente Carlo aveva di più. Mi dispiace perché ero affezionata a entrambi i ragazzi. Li trovo tutti e due dei bravi e dolcissimi ragazzi, ma non per questo dovete dire che era una falsa ed è stata lì per la visibilità. Nicole non ha bisogno di visibilità, Nicole è una ragazza pulita, trasparente, ha il suo lavoro, ama gli animali, ha la sua vita: è una persona molto riservata, perciò, non do ragione a Roberta. Non gliela darò mai, ma non per la poca stima che ho per quella donna. Ma proprio perché è lei che ha bisogno di visibilità e non certo Nicole. Quindi Nicole, evviva il lupo, ci hai provato, pazienza."

La tronista ha ricondiviso le parole di Aurora, ringraziandola con affetto:

"Tesoro mio, continuo a ripetere che dovrebbero esistere più persone intelligenti, pure e buone come te...Grazie ancora per tutto quello che fai per me! Ti voglio tanto bene."

