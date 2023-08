Uomini e Donne, Andrea Foriglio risponde alle polemiche sulla sua vittoria come Il più bello d'Italia 2023

Gossip TV

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha vinto il titolo di Il più bello d'Italia 2023, tra non poche polemiche e critiche. Ecco cosa ha risposto agli haters!

L'ex corteggiatore Andrea Foriglio, che ha preso parte a questa stagione televisiva di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è stato insignito del titolo di Il più bello d'Italia 2023, ottenuto vincendo la finale del concorso tenutasi ad Alassio, qualche giorno fa. Tuttavia, la sua vittoria è stata seguita da non poche polemiche, alle quali Foriglio ha deciso di rispondere con fermezza.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio zittisce gli haters per le critiche sulla vittoria di Il più bello d'Italia 2023

Con un lungo post, pubblicato sul suo profilo Instagram, Andrea Foriglio ha celebrato la vittoria del titolo di Il più bello d'Italia, raccontando come è giunto a partecipare al concorso e cosa ha significato per lui. A incoronarlo, ad Alassio, è stata l'ex dama del trono over Veronica Ursida ed è stato anche questa seconda presenza di un ex volto del dating show a dar adito a diverse polemiche, sebbene Ursida e Foriglio non si siano mai incrociati prima, dato che hanno preso parte a edizioni diverse della trasmissione di Maria De Filippi.

Il post dell'ex corteggiatore di Nicole Santinelli è stato preso di mira dagli haters, i quali non si sono certo risparmiati in polemiche e critiche contro la sua vittoria. A tutti loro, Foriglio ha risposto con alcune dichiarazioni rilasciate a Tag24, nelle quali ha voluto esporre il suo punto di vista in merito alla questione:

"A tutte le persone che partecipano ai programmi televisivi, ovviamente, piace quel mondo. Se non ti piace stare davanti alla telecamera, che ci vai a fare? Sono andato a Uomini e Donne e non ho mai detto che non mi piace il mondo dello spettacolo. Queste perosno non so nemmeno chi sono perché non leggo niente, odio il gossip. E tu mi dirai 'perché hai fatto quel programma se odi il gossip?'. In realtà il gossip mi dà fastidio anche nella vita quotidiana, quindi, se un amico o un'amica mi vuole raccontare un gossip, dico sempre che non mi interessa. A volta sono i miei amici a segnalarmi le critiche e i commenti nei miei confronti, perché io non seguo queste pagine. Sono inutili. Fortunatamente il giudizio degli altri mi interessa poco, anzi, non mi interessa proprio. Vado per la mia strada senza ascoltare nessuno."

Sulla sua vittoria Foriglio ha affermato che non si aspettava certo di vincere, dato che al concorso avevano preso parte vari ragazzi, tutti di bell'aspetto, ma i giudici hanno valutato anche altro, non solo la prestanza fisica, come i modi di esprimersi e di fare. Sui suoi progetti futuri, l'ex corteggiatroe ha affermato che non è interessato al mondo della tv, dato che la sua professione di osteopata è tutta la sua vita:

"Nessun progetto televisivo in vista, mi godo la vittoria di ieri e sono sempre aperto a nuove cose, nuove esperienze. Mi piace molto mettermi in gioco. Non voglio pensarci adesso però. A settembre tornerò nel mio studio che è il mio lavoro, la mia vita, a cui ho dedicato tutto. Il resto è gioco, come questi concorsi. Li faccio per non avere rimpianti. Se vanno bene, bene. Altrimenti, fa niente."

Tuttavia, ha ammesso che se gli proponessero un'ospitata al Grande Fratello, potrebbe prenderla in considerazione: "Non voglio pensarci, se dovessero propormela, allora ci penserò".

