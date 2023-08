Uomini e Donne, Andrea Foriglio incoronato Il più bello d'Italia 2023

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Foriglio è stato incoronato Il più bello d'Italia 2023. Vediamo insieme i dettagli!

Nonostante non sia stato scelto dalla tronista Nicole Santinelli, Andrea Foriglio, ex corteggiatore dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé. Osteopata romano di grande successo - tra i suoi pazienti numerosi vip, tra cui Elettra Lamborghini - Foriglio non si è particolarmente attirato le simpatie del pubblico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi a causa del suo atteggiamento troppo arrogante, sebbene sia stato definito da gran parte dei fan un bellissimo ragazzo, tanto da vincere il titolo di Il più bello d'Italia 2023.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio vince il titolo di Il più bello d'Italia

Durante il percorso di Nicole all'interno del trono classico, la tronista aveva portato avanti la conoscenza con Andrea e con colui che è stata poi la sua scelta, Carlo Alberto Mancini. Tutti erano rimasti particolarmente sorpresi quando Nicole scelse Mancini, perché fin dalle prime esterne era stata evidente la complicità con Foriglio. Tuttavia, Nicole aveva ammesso di avere molti dubbi nei confronti dell'osteopata e che il suo atteggiamento scostante non aveva certo contribuito a rassicurarle sulla bontà delle sue intenzioni. La sua scelta, alla fine, era ricaduta su Carlo Alberto, con cui la relazione è durata una manciata di settimane, con sottile soddisfazione sia della non scelta Foriglio, sia della rivale della tronista, Roberta Di Padua, che aveva ammesso di avere un interesse per il corteggiatore e aveva provato a lasciargli il numero di telefono, senza successo.

Foriglio, dopo il programma, aveva dichiarato di essere molto deluso dalla scelta di Nicole e che sperava che la tronista avesse deciso di seguire il cuore e non la testa, optando per Carlo, definito dal rivale la scelta più comoda e sicura. Lasciatosi alle spalle il dating show, Andrea è tornato alla sua professione e alla sua vita, ammettendo di non essere interessato a un ritorno nella trasmissione, ma non disdegnando di prendere parte al concorso Il più bello d'Italia, riuscendo a vincerlo! A incoronarlo è stata una nota ex dama del trono over, Veronica Ursida, che è volata ad Alassio, luogo della competizione, in quanto madrina dell'evento.

Sui social, Andrea non ha saputo nascondere l'emozione di questa vittoria e ha celebrato il titolo di più bello d'Italia con un lungo post, nel quale ha raccontato come si è trovato a prendere parte al concorso:

"Non avevo mai pensato di partecipare a questo tipo di manifestazioni: mi sono sempre concentrato e dedicato solo sullo studio, sul lavoro, sulla crescita personale, nel migliorare ogni giorno la mia persona, nel divulgare benessere e salute. Queste sono cose e abitudini che continuerò a mantenere sempre. [...] Il mio lavoro è tutto, la mia vita. Il resto è gioco. Senza dilungarmi troppo, quando mi chiedono di partecipare mi prendo qualche giorno per pensarci, mille dubbi, pensieri, poi mi son detto: 'Perché no? Vai e divertiti!'. Eravamo tantissimi ed è nato tutto per uno strano destino.[...]Ieri sera c'è stata la finale ad Alassio, in Liguria. Ed eccomi qui. Il resto è storia"

