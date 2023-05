Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Andrea Foriglio sulla mancata scelta di Nicole: "Fa male ancora" e su Roberta...

Gossip TV

Andrea Foriglio, la non scelta di Nicole Santinelli che ha concluso il suo trono a Uomini e Donne una settimana fa, è stato intervistato dal portale di Lollo Magazine.

Andrea Foriglio, la "non scelta" di Nicole Santinelli che ha concluso il suo trono a Uomini e Donne una settimana fa, è stato intervistato dal portale di Lollo Magazine.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio: "Roberta di Padua? Mai dire mai..."

La giovane romana ha concluso il percorso nel dating show di Maria de Filippi con Carlo Alberto Mancini, lasciando tutti sorpresi, convinti che la preferenza di Nicole fosse l'osteopata romano

"Come Sto? - ha dichiarato Andrea al portale - Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori. Però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppo simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare."

"La scelta di Carlo Alberto? Qui non saprei... L’importante che lei sia felice. Ecco, questo."

L'ex corteggiatore ha parlato anche del suo futuro dell'eventualità di salire sul trono e di Roberta Di Padua, la dama di Cassino che non mai nascosto un interesse per lui, scontrandosi anche ripetutamente con Nicole. Alla domanda se prenderebbe un caffè con Roberta, il giovane romano ha detto:

"In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi quattro mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!"

Su Gianni Sperti, Andrea ha dichiarato:

"Credo che quello sia il suo lavoro, ecco. Non giudico assolutamente, potevo non condividere alcuni suoi pensieri, ma li ho sempre rispettati tutti, come ho sempre rispettato la sua persona. Credo che non mi abbia compreso fino in fondo e si sia fermato alla parte un pochino superficiale, senza cercare di leggermi in profondità. Credo che comunque se mi conoscesse al di fuori potremmo farci anche quattro chiacchiere insieme. All’interno del programma sono stati dati dei giudizi da parte sua nei miei confronti, ripeto ho sempre rispettato ma non condiviso. Però, ecco mi dispiace questa cosa."

"Il trono? -ha concluso infine Andrea - i n questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e quattro i mesi e tutto quello che è successo. Voglio soltanto godermi l’estate. A livello di visite ripartirò con il tour di visite e trattamenti osteopatici in tutta Italia e in qualche città europea che avevo interrotto qualche mese fa. Ripartirò da giugno e ho tanti progetti. Ho iniziato a scrivere il mio secondo libro e poi c’è l’idea di espandere il mio studio in tutta Roma e poi in tutta Italia. Progetti abbastanza ambiziosi che chiederanno del tempo, che ha molta voglia di fare e tanta passione per il suo lavoro. Quindi per ora di progetti ne ho a livello lavorativo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.