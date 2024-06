Uomini e Donne, Guendalina Canessa e l'ex corteggiatore Andrea Foriglio ufficializzano la loro storia d'amore

Gossip TV

L'ex gieffina e influencer toscana, Guendalina Canessa ha confermato la sua relazione con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Foriglio, che partecipato al dating show di Maria De Filippi nella stagione 2022/2023 come corteggiatore di Nicole Santinelli.

E' amore tra l'ex gieffina Guendalina Canessa e l'ex corteggiatore Andrea Foriglio

Guendalina Canessa, nata nel 1981, ha catturato l'attenzione del pubblico per la prima volta nel 2007 quando ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello. La sua eleganza e fascino hanno subito conquistato il cuore degli spettatori, che da allora la seguono fedelmente sui social media, dove è diventata una nota influencer. Figlia del fondatore del prestigioso marchio Malo, leader nel settore del cashmere, Guendalina ha iniziato la sua carriera lavorando nell'azienda di famiglia dopo aver completato gli studi universitari. Il suo ingresso nella casa più famosa d'Italia le ha portato una popolarità tale che anche la sua vita privata è diventata oggetto di interesse per i media. Durante il Grande Fratello, Guendalina ha avuto una relazione con Milo Coretti, il vincitore di quella edizione. Dopo la fine della loro storia, è stata spesso al centro del gossip per le sue successive relazioni. Ha avuto una storia d'amore con l'ex tronista Daniele Interrante, con il quale si è sposata in Giamaica nel 2010. Dal loro matrimonio è nata la figlia Chloe. Dopo la separazione da Interrante, Guendalina ha avuto relazioni con il nuotatore Luca Marin e i i due cestisti Pietro Ardori e Claudio Tommasini.

Oggi, la Canessa ha confermato la notizia della sua nuova relazione con Andrea Foriglio, un osteopata noto al pubblico per la sua partecipazione a"Uomini e Donne come corteggiatore di Nicole Santinelli, suscitando un certo interesse anche da parte dell'ex dama del trono over, Roberta Di Padua. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Sharm El Sheikh e hanno iniziato una relazione che è stata ufficializzata da una romantica proposta a Roma. Foriglio, romano e di circa 30 anni, è laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e ha una carriera di successo come osteopata.

