Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il nome scelto per la loro bambina!

A pochi mesi dal parto, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ex volti di Uomini e Donne, hanno svelato quale sarà il nome scelto per la loro bambina!

Nel 2024 una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, accoglierà con gioia l'arrivo della loro prima figlia. Ad annunciare la gravidanza diversi mesi fa sono stati i due diretti interessati, conosciutisi nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi nell'edizione 2018/2019.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano come chiameranno la loro bambina!

La gravidanza dell'ex corteggiatrice è proseguita senza intoppi, nonostante il futuro papà Andrea Cerioli abbia più volte dichiarato di essere particolarmente in ansia per l'evento e che vorrebbe tenere in una campana di vetro la futura mamma e la piccola, pur di proteggerle.

In questi mesi, inoltre, l'ex tronista si è trovato ad affrontare diversi problemi di salute che l'hanno spinto in ospedale in numerose occasioni e che lo hanno molto debilitato. Ma, come ha rivelato lui stesso sui social, l'operazione che aspettava ha avuto buon esito e finalmente ha potuto godersi il Natale e gli ultimi mesi che precedono l'arrivo della bambina con la dovuta tranquillità e serenità.

Proprio in merito alla bambina, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno svelato che nome hanno scelto per la piccola: infatti, in un post condiviso sui social dalla coppia, i due ex protagonisti del dating show Mediaset hanno mostrato ai followers un'etichetta per i cambi che porteranno in clinica per il periodo in cui Arianna e la bambina saranno in ospedale e su questa targhetta c'era scritto a chiare lettere il suo nome e il nome della mamma:

"1°cambio, nome: Allegra Cerioli, mamma: Arianna C."

La coppia ha anche aggiunto alcune parole a corredo della tenera foto per la loro bambina:

"Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita. Buon Natale amore mio"

