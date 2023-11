Uomini e Donne, Andrea Cerioli torna a parlare dei suoi problemi di salute: "La verità è che..."

Gossip TV

Con una storia sui social, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di svelare quali sono i problemi di salute che lo stanno portando continuamente al pronto soccorso. Ecco cosa ha detto.

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, il dating show targato Mediaset e in onda su Canale5, è tornato a parlare sui social delle sue condizioni di salute. Infatti, nelle ultime settimane, l'ex protagonista del programma condotto da Maria De Filippi si è mostrato spesso al pronto soccorso e dalle sue parole sembra sia emerso che sia affetto da una grave forma di gastrite, risolvibile solo con un'operazione chirurgica.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli torna a parlare sui social delle sue condizioni di salute

Il compagno di Arianna Cirrincione sta vivendo un periodo molto complesso, a causa dei problemi di salute che lo hanno visto correre al pronto soccorso in più di un'occasione. L'ultima volta risale a sabato scorso, come testimoniato dall'ex tronista sui social, attraverso diverse stories sui social. Quello che dovrebbe essere il momento più felice per la vita di Cerioli - che diventerà padre per la prima volta a febbraio di una bambina - è così frustrato da continue corse al pronto soccorso a causa di una gastrite molto preoccupante.

Oggi, Andrea Cerioli è tornato a raccontare dei usoi problemi di salute e ha svelato la verità dietro questi dolori che lo hanno portato a correre in ospedale in più di un'occasione. Stando alle sue parole, l'origine di tutto è da ricercare nella sua partecipazione a L'Isola dei Famosi e prima ancora alla quarantena. Durante il lockdown, Cerioli ha ammesso di aver preso diversi kg, tanto che durante il reality perse in 80 giorni ben 26 kg, per poi riprenderli tutti nel giro di un mese:

"Esami del sangue completamente sballati e fegato grossissimo che mi causò non pochi dolori...Curo il curabile, sto bene per dei mesi. Ora, nell'ultimo mese fortissimi dolori improvvisi alla bocca dello stomaco, sterno e dietro la schiena. La sensazione è quella di bere un litro di ammoniaca. E alla coleciste, data da un calcolo di 1 cm. Il problema non è il calcolo ma il tanto fango biliare che me la gonfia non riuscendo a uscire e che mi causa un grosso dolore addominale riversando la bile nello stomaco"

A questo problema gastrointestinale, Cerioli ha svelato di dover aggiungere anche un'ernia iatale e che tra 10 giorni scoprirà come sono andati i risultati delle ultime analisi. Al momento, l'ex tronista ha svelato di dover seguire una terapia di antibiotici per ripulire la colecisti e non dovrebbe essere necessaria alcuna operazione. Alla fine del suo sfogo, Cerioli ha rivolto i suoi ringraziamenti ai suoi fan per il loro affetto e ha concluso con:

"Ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata...spero inizi la discesa, così tra due mesetti circa, sarò il papà più sul pezzo che ci sia"

