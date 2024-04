Uomini e Donne, ancora una lite tra Ida e Mario, mentre Daniele non convince: il trono classico è un flop! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, spazio interamente dedicato al trono classico: Ida e Mario litigano e Daniele non riesce a convincere il pubblico!

Oggi su Canale5, a Uomini e Donne, la nuova puntata del dating show Mediaset inizia dal trono classico: Maria De Filippi chiama al centro studio Ida Platano. Volano stracci - per l'ennesima volta - con Mario Cusitore e spazio solo ai tronisti con Daniele Paudice. Il tronista ha portato in esterna Marika e Gaia e deve destreggiarsi tra le due corteggiatrici.

Uomini e Donne, il trono classico è ancora un flop: di nuovo in onda una lite tra Ida Platano e Mario Cusitore, mentre Daniele non piace del tutto!

Ida si siede al centro studio e parte il video dell'esterna con Pierpaolo. I due hanno parlato molto e sono stati molto vicini, tanto che si sono abbracciati e il corteggiatore si è aperto alla tronista, rivelandole alcuni dettagli del suo passato. In studio, Ida rivela che le ha mandato ben due bouquet di fiori e con il secondo un bigliettino con la dedica "Ti voglio". Si passa all'esterna con Mario: il corteggiatore l'ha portata in un campo da basket e i due si sono confrontati sulle precedenti situazioni. Mario ribadisce che vuole uscire con lei dal programma e che ci è rimasto male perché ha visto un maggiore coinvolgimento della tronista con Pierpaolo. I due parlano e si abbracciano, ma in studio Ida è di nuovo sul piede di guerra: il corteggiarore infatti non l'ha cercata per nulla e la tronista gli chiede spiegazioni. Mario invece sostiene che lei non ha fatto nessun gesto per lui e ricominciano a litigare al centro studio.

Per la tronista non c'è alcun passo in avanti e quando il corteggiatore ammette di non avere l'impulso di scriverle carinerie dopo che lei non ha dimostrato di apprezzare il "ti penso" di qualche settimana prima, per Ida è la prova che il corteggiatore non prova davvero nulla per lei. Mario però continua a sostenere che è anche la tronista che non gli permette di aprirsi e di essere sé stesso e che deve capire prima chi ha davvero di fronte.

A queste parole, Tina Cipollari interviene e dà ragione alla tronista, perché non c'è una continuità nei modi di fare del corteggiatore: in esterna paventa un futuro insieme, ma poi lontano dalle telecamere si dimentica di Ida. La tronista si rifiuta di ballare con entrambi i corteggiatori e Mario si alza infastidito. Ritornati al loro posto continuano a discutere, finché Maria De Filippi non interviene a porre un punto fermo e fa sedere al centro studio Daniele Paudice.

Uomini e Donne, Daniele Paudice contro Marika: "Non posso più dire niente!"

il tronista è uscito in esterna con Gaia: la corteggiatrice mantiene ancora il punto dopo la litigata nella scorsa puntata e inizialmente i due fanno fatica a parlarsi, finché non fanno pace e riescono a ritrovare la loro complicità. In studio, Gaia rinfaccia a Daniele di sembrare troppo arrogante, ma sembra più preoccupata dell'esetrna con Marika. In effetti, come si vede dal video dell'esterna con l'altra corteggiatrice, Daniele non manca di stuzzicarla e cerca di avvicinarsi a lei, evidentemente attratto. I due si abbracciano e la corteggiatrice lo bacia sulla guancia. In studio, Gaia non trattiene il fastidio, soprattutto, perché il tronista aveva sempre dichiarato di non apprezzare troppo il contatto fisico. Il tronista ammette di trovarla il suo tipo esteticamente, ma che avverte che non è il suo tipo forse.

Anche Marika afferma che ha questo tipo di sensazione e che lei non gli ha messo alcuna restrizione, se non le battute più a fondo sessuale. Daniele ammette, però, che così sente di non poter dire nulla, ma la corteggiatrice le dice che si sente in imbarazzo a sentire queste battute. Tina Cipollari attacca la corteggiatrice dicendo che fa troppo la finta santarellina. Ma Marika ripete solo che si era sentita a disagio e in imbarazzo in quella situazione. Quando Maria chiede da chi si sente più attratto, Daniele ammette che Marika è il suo tipo esteticamente, ma che Gaia ha qualcosa in più e balla con lei. Durante il ballo, Ida balla con Pierpaolo, ma una volta seduta attacca di nuovo Mario, dicendogli che sta esagerando e non ne può più del suo comportamento.

Anche questa puntata non riesce a convincere il pubblico: su X si sprecano i commenti negativi sulla ripetitività del trono classico e su quanto ci si sia allontanati dalle edizioni precedenti, molto più coinvolgenti. In particolare, le infinite liti tra Ida Platano e Mario Cusitore sono diventate trite e stancanti, mentre - almeno per il momento - Daniele Paudice non convince del tutto. Sul web è giudicato troppo arrogante e cafone con le corteggiatrici. Riuscirà a conquistare le simpatie dei fan del programma o il suo sarà un trono flop? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

