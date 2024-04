Uomini e Donne, Daniele Paudice imbarazza una corteggiatrice, interviene Maria De Filippi: "Sei molto strano" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Daniele Paudice ha messo in imbarazzo una delle sue corteggiatrici. Interviene Maria De Filippi!

Oggi, a Uomini e Donne si riparte dalla discussione del trono over tra Aurora Tropea e alcuni protagonisti del parterre del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Spazio al trono classico con le dinamiche di Ida Platano e Daniele Paudice.

Uomini e Donne, Daniele Paudice imbarazza una corteggiatrice. Interviene Maria De Filippi: "Sei strano" [VIDEO]

Gemma Galgani risponde alle frecciatine di Aurora e tra le due volano stracci, con la seconda che accusa la prima di aver tentato sempre di cercare le telecamere e di essere nella trasmissione da 20 anni senza aver mai concluso niente. Alla fine, Aurora chiede di ballare con Federico. Si passa al trono classico con Ida Platano: nell'esterna la tronista ha voluto mostrare al corteggiatore il video di auguri della nonna per il suo compleanno. Nell'esterna, Mario dichiara ancora di volere soltanto Ida e in studio Gianni gli chiede se si rende conto dell'importanza di queste parole e se si è innamorato della tronista. Mario dice che non ha intenzione di dire nulla, ma che se lo sentirà glielo dirà. Ida non sembra convinta, però, alla fine ballano insieme. Dopo il ballo, Tina chiede a Salvatore, il nuovo corteggiatore di Barbara De Santi, di provinare Mario, perché secondo l'opinionista è un attore nato.

Anche Pierpaolo e Ida sono usciti in esterna e il corteggiatore per lei ha preparato una clip tratta da Manuale D'amore 2 con Carlo Verdone, dove il protagonista dichiara di essersi innamorato. Poi per Ida, fa dispiegare un telo bianco su cui è scritto la frase del film, Ne è valsa la pena. Pierpaolo si dichiara pronto a uscire con lei dal programma e che tra loro è nata una sintonia forte e anche Ida ammette di trovarsi bene con lui e i due si scambiano effusioni e coccole seduti su un prato, circondati da candele. In studio, Gianni chiede a Ida quale esterna abbia preferito e la tronista elogia il corteggiamento di Pierpaolo, ammettendo che con lui ha già più fiducia. Ovviamente, Mario non apprezza molto ciò che sta sentendo e, dopo averli visti ballare, attacca Ida dicendo che non ha dato valore al loro momento. Ma questa volta, anche Pierpaolo risponde per le rime e dice che non spetta a lui dire a Ida cosa fare.

Ancora spazio al trono clasisco con Daniele Paudice: il tronista aveva chiesto a Beatriz D'Orsi di poter scendere a corteggiarlo, ma l'ex corteggiatrice aveva rifiutato. Tuttavia, questo gesto ha infastidito molto Gaia, che il tronista aveva portato in esterna già 3 volte. La corteggiatrice chiede spiegazioni a Daniele, ma il tronista con il suo solito modo di fare le dice che non ha senso che si arrabbi. Daniele ha portato in esterna Marika e anche durante l'esterna la corteggiatrice gli rinfaccia di aver chiamato Beatriz. Marika gli dice che lei è pronta a metter su famiglia, ma Daniele non sembra dello stesso parere. L'esterna è un continuo scambio di battute cringe da parte del tronista e Marika non sembra completamente a suo agio. In studio, Marika chiede scusa a Gaia perché nell'esterna l'ha definita "quella con i tatuaggi" e non ricordava il suo nome e Daniele afferma che questo comportamento non ha senso, perché loro sono "rivali". Ma Marika ha da ridire anche con i suoi modi del tronista in esterna, perché lei era in imbarazzo e il tronista non ha fatto nulla per metterla a suo agio. Anche Maria De Filippi interviene e dà ragione alla corteggiatrice, dicendo a Daniele che è un tipo strano e che non sempre è facile per le ragazze rapportarsi con lui. Alla fine, Daniele e Marika ballano insieme.

Ancora discussioni tra Mario e Ida perché il corteggiatore non ha apprezzato l'intesa con Pierpaolo e la tranquillità di inizio puntata è facilmente dimenticata.

