Uomini e Donne, Alice Barisciani sorprende: "Io a Temptation Island come single o tentatrice? Forse..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alice Barisciani, ha svelato se parteciperebbe o meno a Temptation Island. Vediamo insieme che cosa ha detto.

Alice Barisciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è raccontata a Libero Quotidiano, svelando un inedito retroscena su se stessa. Il pubblico di Canale5 l'ha conosciuta durante il trono di Federico Nicotera, durante il quale si è contesa il cuore del tronista romano con Carola Carpanelli, con cui poi Nicotera ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alice Barisciani svela se parteciperebbe a Temptation Island...

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera ha commentato la fine della relazione tra il tronista e la rivale Carola e ha poi svrlato se parteciperebbe o meno a Temptation Island. La nuova edizione è come sempre condotta da Filippo Bisciglia ed è tornata su Canale5 dopo un anno di stop, collezionando subito un'ottima percentuale di share e risultando tra i programmi più visti di questa estate. Il giornalista Lorenzo Pugnaloni l'ha intervistata per LIbero Quotidiano e tra le varie domande che le ha rivolto c'era anche una relativa al programma della Fascino in onda nelle sere estive.

Dato che già diversi volti di Uomini e Donne hanno dimostrato di seguire assiduamente le vicende sentimentali delle coppie che mettono alla prova il loro amore tra le varie tentazioni, in un esclusivo resort in Sardegna. Il giornalista le ha anche chiesto un'opinione su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: quella formata da Giuseppe e Gabriela. I due sono entrati nel programma per capire se, dopo 7 anni insieme, la loro storia potesse ancora avere seguito. GIuseppe aveva tradito Gabriela, iscrivendosi su un sito di incontri con un falso nome e dando il numero di telefono di lei. Durante il loro percorso, erano emersi i problemi di fiducia della coppia e sembrava che si sarebbe conclusa da single la loro avventura. Ma, inaspettatamente, Gabriela ha deciso di perdonare Giuseppe e insieme hanno deciso di riprovarci. Su di loro, Alice Barisciani ha commentato:

"Gabriela e Giuseppe sono entrati che avevano problemi di fiducia...soprattutto lei. Lui non l'ha aiutata, anzi, ha solo peggiorato le cose, altro che American Boy! Poi lei "giustamente" si è fatta il suo percorso pensando a sé stessa. L'unico errore che ha fatto è stato tornarci insieme...lui palesemente è tornato solo perché l'ha vista con un altro, io l'avrei fatto correre ancora un po'"

Alice ha anche ammesso che in questo periodo della sua vita desidera mettersi in gioco, perciò, ecco cosa ha rivelato alla domanda se prenderebbe parte al docu-reality:

"Sono in un periodo della mia vita in cui accetterei tutto ciò che mi viene proposto...perchè ho fame di nuove esperienze e voglia di mettermi in gioco...quindi, sì, perché no!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne