Uomini e Donne, Carola in lacrime per Federico Nicotera, interviene Tina Cipollari: ''Troppo crudo''

Gossip TV

Tina Cipollari difende la giovane corteggiatrice Carola, scoppiata in lacrime nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, per le accuse del tronista Federico Nicotera.

Sebbene ne sia profondamente attratto, il tronista Federico Nicotera non riesce proprio a credere alla giovane corteggiatrice Carola. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, il romano avanza nuove accuse e pretese, facendo scoppiare in lacrime Carola e provocando la forte reazione di Tina Cipollari, che ha difeso la corteggiatrice.

Uomini e Donne, Carola in lacrime: Tina Cipollari non ci sta

Il tronista Federico Nicotera sta conoscendo meglio alcune corteggiatrici, tra cui spicca la giovane Carola che ha colpito il romano sin dal suo ingresso nello studio di Uomini e Donne. Nonostante tra i due vi sia un palese interesse, Federico non si fida di Carola e la trova fin troppo spaesata nel rapportarsi con lui, come se non fosse realmente interessata a conoscerlo o non provasse per lui una vera attrazione fisica.

“Facciamo molta fatica a capirci io e Federico, lui si esprime in modo particolare e a caldo non riesco ragionare sulle cose. Nell’esterna volevo andargli incontro, parlandogli di me, e lui l’ha vista in modo sbagliato: è vero che ho toccato le cose in modo superficiale, ma perché non è venuta da sola ma l’ho fatta per andargli incontro. Se io sento che me lo dici in quel modo, me la prendo”.

Carola ha commentato l’ultimo scontro con Federico, avvenuto in studio e poi dietro le quinte, ammettendo di aver cercato di mostrargli un nuovo lato di sé, ma di essersi sentita nuovamente giudicata. Federico, in effetti, ha usato parole molto pesanti nei confronti della corteggiatrice, definendola una bambina che o fa i capricci o piange. Mentre Gemma Galgani si è data al twerk, sentendosi offendere sul personale, Carola ha reagito scoppiando in lacrime davanti a tutti ma questa volta Tina Cipollari non è stata in silenzio, e ha difeso la giovane accusando Nicotera di non sapere gestire la conoscenza.

“Anche tu non la metti tanto a suo agio, la tratti in un modo… La sottovaluti. Devi anche badare a quello che dici, dare un peso alle parole, sei troppo crudo. È una ragazza giovane, ha bisogno di essere incoraggiata, ma anche tu non ti fai desiderare bello mio. Ma tu come pensi di trovare una donna? Tu stai lì a giudicare. Non hai proprio la sensibilità di consolare neppure una ragazza che ti piange davanti”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.