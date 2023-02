Uomini e Donne, Alice Barisciani e Carola Carpanelli entrambe deluse da Federico Nicotera

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante il trono classico di Federico Nicotera, il tronista ha avuto un duro confronto con entrambe le sue corteggiatrici. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne si inizia con un confronto tra Federico Nicotera e Alice Barisciani che ha lasciato l'amaro in bocca alla corteggiatrice. In seguito si è tornati alla situazione tra Biagio Di Maro e la corteggiatrice Carla, sempre più distanti.

Uomini e Donne, Federico Nicotera è ai ferri corti con entrambe le corteggiatrici

La scorsa puntata di Uomini e Donne con protagonisti Federico Nicotera e Alice Barisciani si era conclusa con l'uscita della corteggiatrice dallo studio in lacrime, per il disinteresse che il tronista sembrava avere nei suoi confronti. Il tronista romano, infatti, è solito correre non appena Carola Carpanelli piange per lui, ma non ha adottato lo stesso atteggiamento per Alice. In studio, la corteggiatrice è ancora molto delusa, dato che Federico non l'ha cercata nemmeno una volta e non riesce a trattenere le lacrime: Federico non capisce che lei ci tiene molto a lui e che, soprattutto, dopo l'esterna in cui le ha presentato suo nonno, per la ragazza la situazione si è fatta più seria che mai. Il tronista romano da parte sua afferma che Alice è sempre pronta ad attaccare ed è troppo aggressiva con lui.

Quando la produzione manda in onda il video dell'esterna con Carola Carpanelli, Alice non riesce a non piangere, anche perché vede che Federico non ha capito il motivo per cui sta così male. A intervenire è Maria De Filippi: la conduttrice chiarisce che Alice ci resta male perché non vede nessun gesto d'amore da parte di lui nei suoi confronti e gli chiede se vuole ballare con lei. Federico accetta, anche se continua a non capire l'atteggiamento di Alice, e prova così a chiarire. All'entrata in studio di Carola la situazione non migliora affatto: la corteggiatrice ha notato che durante l'esterna Federico ha usato con lei le stesse frasi che ha rivolto ad Alice in un'altra esterna e questo l'ha molto infastidita. Il tronista non riesce a capire come hanno potuto passare una bella esterna e poi in studio la corteggiatrice cambia totalmente. Carola però è irremovibile e decide di non ballare con il tronista.

Spazio al trono over con la fine della discussione tra Biagio Di Maro e la corteggiatrice Carla: dopo la sfuriata della puntata di ieri, il cavaliere -su consiglio di Maria - ha seguito la dama e ha cercato di persuaderla a calmarsi. Tornati in studio, la corteggiatrice sembra finalmente più tranquilla, ma non ha deposto le armi contro il cavaliere napoletano e gli chiede di essere sincero: per lei Biagio voleva conoscere Clea e ha trovato la scusa per scaricarla e conoscere la nuova corteggiatrice. Altrimenti, non si spiega perché da un momento all'altro è passato dal proporle di scendere a Napoli a conoscere la sua famiglia al voler conoscere altre donne. Anche Maria De Filippi chiede al cavaliere di essere sincero e anche se Biagio non risponde è più che evidente che la realtà è quella descritta da Carla.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne