Uomini e Donne, Biagio Di Maro "schiaffeggiato": volano urla e scintille nello studio con la corteggiatrice Carla [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, oltre a conoscere la nuova tronista, gran parte della puntata è stata occupata da Biagio Di Maro e dalla fine della storia con la dama Carla, avvenuta davvero tra urla e rabbia. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne è stata presentata la nuova tronista Nicole Santinelli, ma al centro della puntata c'è stata la fine turbolenta della storia tra il cavaliere Biagio Di Maro e la dama Carla. Una situazione che ha visto tremare lo studio per le urla dei diretti interessati.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro e la corteggiatrice Carla: volano urla al centro studio

Nella puntata di oggi, 31 gennaio, è stata presentata la nuova tronista Nicole Santinelli, appassionata di sport e motocicletta, in cerca del vero amore e pronta a mettersi in gioco nel programma di Canale 5. Dopo la sua presentazione, Maria De Filippi informa lo studio che c'è un mistero che devono risolvere: riguarda Biagio Di Maro e la sua nuova corteggiatrice Carla. A quanto pare, i due hanno trascorso una serata molto piacevole e di grande intimità. La dama ha chiesto al cavaliere di non rivelare a nessuno di questa situazione e rivela a Biagio che nella sua vita c'è ancora il suo ex, il quale la continua a messaggiare. Biagio percepisce il voler mantenere il riserbo sulla loro storia come un tentativo di mantenere il silenzio prima di rivelare che in realtà è tornata con l'ex e, infuriato, accetta il numero di telefono di un'altra donna, Clea, la quale è apparsa interessata al cavaliere napoletano.

Ma, la conduttrice rivela ulteriori retroscena: poiché Biagio ha chiesto di soggiornare in un albergo diverso da quello di Carla, perché non voleva stare con lei, la dama si è presentata nella sua stanza alle 2 del mattino pensando di vedere il cavaliere e Clea insieme: ma non è stato così. La dama non ha voluto lasciare la stanza di Biagio fino alle 5 di mattina e ha poi tempestato di chiamate la "rivale", lasciandole messaggi in segreteria pieni di parole davvero offensive. Una volta in studio, sono arrivati il cavaliere e le due dame e la tensione era alle stelle, tanto che Carla ha iniziato subito a insultare Biagio. La dama era una furia, perché il cavaliere ha mancato di rivelare diversi particolari e ha cercato di raccontare una versione falsata.

Infatti, Biagio ha chiamato Clea poche ore dopo aver trascorso la serata con Carla e la dama gli aveva chiesto discrezione su ciò che dicevano in trasmissione, perché sua madre è anziana e non vuole diffondere troppi particolari. Inoltre, Carla sottolinea che il cavaliere già nella giornata di giovedì ha fatto il damerino con Clea e l'ha ignorata nel dietro le quinte. La dama e il cavaliere chiudono così la loro conoscenza, sebbene il rancore e la rabbia reciproca li portano a urlarsi addosso anche se non sono più al centro studio. Carla si allontana dallo studio e la conduttrice prova a ragionare con il cavaliere, sottolineando che evidentemente lei ci è rimasta molto male e che Biagio dovrebbe magari raggiungerla e provare a parlarci, in modo da chiarire.

Uomini e Donne, i corteggiatori di Nicole Santinelli e ancora un assaggio della sfida Tina-Gemma per il cavaliere Claudio

Si passa i corteggiatori di Nicole: Andrea, Mattia, Rocco, Sebastiano, Simone, Antonio, Luca, Sergio, Salvo, Davide e Riccardo. Questi corteggiatori si sono tutti presentati per conoscere la nuova tronista e sarà Nicole a decidere con chi portare avanti la conoscenza dopo questo primo "incontro al buio". Inaspettatamente Roberta Di Padua commenta che era ora che ci fosse una boccata d'aria fresca nel programma e ammette che uno dei corteggiatori, Andrea, è un bel ragazzo e gli chiede l'età.

Spazio di nuovo a Claudio, cavaliere facoltoso a cui Tina Cipollari sembra molto interessata, tanto che nella puntata di ieri se l'è conteso con Gemma Galgani. Il cavaliere ammette di voler ballare solo con l'opinionista, scatenando il fastidio della dama torinese e anche Maria De Filippi non può non interrogare il volto storico del programma, chiedendole se faccia davvero sul serio, perché Tina sembra fin troppo interessata alle finanze e alle case del cavaliere, più che a lui. Tina rivela di essere davvero interessata a Claudio e che domani sera andrà a cena con lui.

