Uomini e Donne, Alice Barisciani dopo la scelta di Federico Nicotera: "Per stare con me ci vogliono gli attributi"

Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, giovedì 16 marzo su Canale 5, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli come sua compagna di vita. Vediamo insieme i commenti di Alice Barisciani, l'altra corteggiatrice, dopo la scelta del tronista.

La puntata di Uomini e Donne di ieri, giovedì 16 marzo, ha visto la scelta di Federico Nicotera: il tronista romano ha scelto Carola Carpanelli come sua compagna di vita, regalando al pubblico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi una bellissima dichiarazione d'amore, tenendo con il fiato sospeso fino all'ultimo tutti i fan del programma. Purtroppo, come accade sempre in questa situazione, oltre alla gioia per la coppia appena nata si è unito anche il dispiacere verso l'altra corteggiatrice, Alice Barisciani.

Uomini e Donne, Alice Barisciani e la tristezza per non essere stata scelta da Federico Nicotera

Dopo mesi di tentennamenti e dubbi, Federico Nicotera ha scelto Carola Carpanelli come sua compagna, deludendo le aspettative dell'ex corteggiatrice Alice Barisciani. La torinese non ha potuto non nascondere la sua delusione e le sue prime parole dopo la scelta hanno confermato il grande dispiacere provato. Tuttavia, oggi, Alice Barisciani, a distanza di qualche giorno dalla registrazione della puntata della scelta di Federico ha rivelato di non aver rimpianti e di aver fatto il possibile nel suo percorso.

Alice ha anche raccontato che per lei i giorni prima della scelta sono stati i più difficili, perché è lì che si è resa conto che non sarebbe stata lei la compagna del tronista romano. Come già anticipato nel suo discorso di congedo dal programma, oggi, Alice ha compreso, anche grazie al percorso a Uomini e Donne, che idea ha dell'amore e che cosa davvero desidera trovare in un compagno. Pur essendo rimasta delusa dalla scelta di Federico, anche per via della grande complicità che si era creata tra loro, ha compreso che non sono fatti l'uno per l'altra e che "per scegliere una come me ci vogliono sicuramente gli attributi".

In merito alla scelta di Carola, l'ex corteggiatrice ha ammesso di aver compreso che non sarebbe stata lei la scelta quando Federico e la bionda rivale si sono confrontati a centro studio in una delle puntate precedenti: il modo in cui il tronista guardava Carola le ha fatto comprendere tutto, ma fedele ai suoi sentimenti, Alice ha deciso di giocarsela fino in fondo. Ora, nei suoi progetti futuri c'è un viaggio da sola, magari in Africa, per riscoprire se stessa e ritornare in Italia pronta a inseguire i suoi sogni e obiettivi.

