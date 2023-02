Uomini e Donne, Alice Barisciani commossa dal dolce gesto di Maria De Filippi nei suoi confronti [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, durante il trono di Federico Nicotera, Alice Barisciani si è lasciata andare a una lunga confessione e Maria De Filippi ha deciso di fare un gesto molto dolce per lei. Vediamo insieme cosa è successo.

Oggi a Uomini e Donne, si inizia con la situazione tra Biagio Di Maro e Carla, sua ex corteggiatrice. Come sarà finita? Spazio anche al trono classico con Federico Nicotera: Alice Barisciani si è lasciata andare a una confessione molto privata e Maria De Filippi le ha proposto qualcosa di molto importante.

Uomini e Donne, il gesto di Maria De Filippi commuove Alice Barisciani

Si inizia dall'ex corteggiatrice di Biagio Di Maro, Carla, e da un video che riguarda lei e il cavaliere: nel dopo puntata di qualche giorno fa il cavaliere ha raggiunto la dama e i due hanno parlato. Biagio però si è dimostrato deciso a voler uscire con la nuova corteggiatrice Clea, nonostante Carla fosse in lacrime e avesse dichiarato di avere dei forti sentimenti per il cavaliere napoletano.

Un secondo video ha mostrato una conversazione tra Clea e Biagio, dove è apparso fin troppo chiaro che il cavaliere vuole approfondire la conoscenza con la nuova dama, per lui Carla è già un capitolo chiuso. Però, la dama continua ad aggredirlo e a chiedergli spiegazioni, cosa che Biagio è restio a dare. In studio Carla rivela che la scelta di Biagio di voler conoscere altre donne è dipesa dalla sua decisione di non volersi lasciare andare con lui e raggiungere un certo livello di intimità. Inoltre, la dama ha raccontato che lei ha rinunciato al compleanno della sorella per stare con lui, mentre, invece, lui già correva dietro a Clea. Quando Biagio entra in studio, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari subito lo rimproverano per il suo atteggiamento: dovrebbe vergognarsi per aver giocato così con i sentimenti di una donna evidentemente interessata.

L'arrivo di Clea in studio porta un'ulteriore svolta: i due sono usciti insieme, ma la dama ha deciso che per lei la conoscenza può interrompersi qui. Biagio subito torna all'attacco con Carla e le propone di cancellare le litigate di qualche giorno fa e ricominciare. La dama non si trattiene e subito replica: "Ovviamente, questa proposta arriva il giorndo dopo che ti è andata male con Clea?", esprimendo i suoi dubbi supportata anche dalla conduttrice Maria De Filippi. Nonostante l'instenza del cavaliere, tuttavia, la dama è decisa a non continuare la conoscenza con lui.

Si passa al trono classico con Federico Nicotera: da un video mandato in onda si vede che il tronista si fa trovare nel camerino di Alice Barisciani per farle una sorpresa e provare a chiarire con lei, dato che aveva percepito la sua tristezza in puntata. I due si lasciano andare a un bacio appassionat che fa esplodere un applauso nello studio che guarda il filmato. In studio Alice si lascia andare a una confessione molto importante: non sa se è proprio amore quello che prova per Federico, ma è qualcosa di profondo. La corteggiatrice esprime anche i suoi dubbi sul suo lato estetico, perché per alcuni problemi di salute il suo fisico si è modificato e lei teme che lui possa non essere attratto da lei. Alice si rivolge anche a Maria e la ringrazia, sorprendendola, perché nella precendente puntata si è dimostrata molto comprensiva con lei e l'ha capita. La conduttrice la sorprende a sua volta perché rivela che per le assenze dovute alla trasmissione Alice è stata licenziata e le offre di lavorare con il team di Uomini e Donne, nel caso non trovasse altro che le piace. Un gesto che commuove la corteggiatrice e che scatena un applauso tra il pubblico, commosso dal bel gesto.

In tutto questo, Carola Carpanelli non si esprime, ma è evidente dal suo viso che la situazione tra il tronista romano e Alice non le fa piacere, ma preferisce non lamentarsi e dimostrarsi matura. Tuttavia, non mancano le frecciatine a Federico, perché per la bionda corteggiatrice il tronista ha fatto più passi verso la rivale Alice e non verso di lei.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne