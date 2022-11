Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza fotografato con un’altra: con Ida è già finita?

Gossip TV

Alessandro Vicinanza avvistato con una misteriosa ragazza a pochi giorni dalla decisione di lasciare il dating show di Uomini e Donne con Ida Platano.

Sabato scorso, Alessandro Vicinanza è stato avvisato in compagnia di una giovane e misteriosa donna a pochi giorni dalla decisione di lasciare il dating show di Uomini e Donne con Ida Platano.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza paparazzato con una donna, la segnalazione che crea il caos

La segnalazione, arrivata a Deianira Marzano, ha immediatamente fatto il giro del web facendo esplodere il gossip: è già finita la storia tra i due ex volti del programma?

Subito dopo la registrazione in cui Alessandro e Ida hanno deciso di lasciare il dating show per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere di Canale 5, la coppia si è concessa una cena romantica nel cuore della capitale, a Palazzo Dama. Tra calici di vino e la suggestiva e giusta atmosfera, la dama bresciana e il cavaliere campano hanno voluto coronare la loro decisione con un brindisi a lume di candela.

A creare subito scompiglio, però, sono state le foto che hanno immortalato Alessandro sabato sera nella sua città, Salerno, accanto una giovane e bellissima ragazza di cui non si conosce l’identità.

Oggi, la Platano, non ha condiviso alcun scatto con il giovane campano ma ha postato diverse foto con la sua amica di sempre, Gemma Galgani.

L'ipotesi che a soli due giorni dalla loro decisione, la coppia sia già scoppiata, appare però inverosimile e si attendono sviluppi sulla vicenda. In molti hanno sottolineato che considerando la gelosia di Ida, non sarà facile per lei vivere un rapporto a distanza con Alessandro. La Platano vive infatti a Brescia mentre Vicinanza è a Salerno, dove gestisce insieme alla famiglia un'attività floreale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.