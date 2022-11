Uomini e Donne, prima cena romantica tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza e fuga d'amore: "Ma che bello quest'amore"

Gossip TV

Subito dopo l'addio al dating show di Uomini e Donne, Ida e Alessandro si sono concessi una romantica cena nel cuore della capitale e subito dopo una fuga d'amore.

Ieri, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, c'è stato il tanto atteso epilogo tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La coppia ha deciso di uscire dal programma insieme e viversi la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

I due volti del dating show si sono ritrovati a distanza di qualche mese dalla prima breve frequentazione e dopo che Alessandro ha ammesso di essere sempre stato innamorato di Ida, la dama siciliana ha riaperto il suo cuore, decidendo di viversi la sua storia con Vicinanza, lontano dagli studi di Canale 5.

La coppia, dopo la registrazione si è concessa una cena romantica a Palazzo Dama nel cuore della capitale. Nell Ig Stories della Platano, sono apparsi due calici di vino e la splendida e romantica location dell'hotel situato vicino a Piazza del Popolo. Pare proprio si siano concessi un brindisi per festeggiare l'inizio della loro storia lontano dalle telecamere di Canale 5.

Ma non è finita qui. Sembra che i due piccioncini si siano anche concessi una fuga d'amore e Ida ha ripreso un suggestivo paesaggio da un treno accompagnato da una canzone di Eros Ramazzotti: "Ma che bello quest'amore"

Sembra che per Ida e Alessandro sia davvero iniziata una bella favola d'amore. La Platano, dopo le sue vicissitudini d'amore con Riccardo, sembra essere finalmente tornata raggiante e serena. Nel corso della registrazione di ieri, sembra che Guarnieri non abbia commentato l'uscita di scena della sua ex mentre Roberta Di Padua, con la sua consueta schiettezza, ha fatto presente di non vederli realmente innamorati. Ai posteri l'ardua sentenza!

