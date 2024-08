Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua avvistati in spiaggia: "Si sentono molto vip.."

Gossip TV

La calda estate di Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua, innamoratissimi tra le spiagge di Porto Cervo, Gaeta e Ponza. La coppia, nata nel dating show di Uomini e Donne, sembra più unita che mai. All'esperta di gossip, Deianira Marzano è arrivata una segnalazione con foto e un commento singolare.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno vivendo un'estate all'insegna del romanticismo e della passione, come dimostrano chiaramente i numerosi scatti pubblicati sui loro profili social.

Uomini e Donne, continua a gonfie vele la storia d'amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, testimoniata da diversi scatti pubblicati sui social

Le immagini condivise mostrano una coppia sempre più affiatata, lasciando intendere che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele. La coppia, nata nel dating show di Uomini e Donne, sembra più unita che mai.

La decisione di Alessandro e Roberta di abbandonare insieme il programma ha suscitato molto interesse e discussioni, soprattutto alla luce delle complicate vicende che hanno caratterizzato le puntate precedenti alla loro uscita. Alessandro, infatti, era tornato nel programma dopo la sua ex Ida Platano, che nel frattempo era salita sul trono, e aveva ripreso la sua frequentazione con Roberta. Tuttavia, a un certo punto, Alessandro aveva manifestato un evidente interesse per un'altra dama, Cristina Tenuta, spingendo Roberta a lasciare temporaneamente il programma. Cristina, inizialmente non interessata alle attenzioni di Alessandro, aveva poi cominciato a frequentarlo, ma alla fine l'ex cavaliere aveva deciso di interrompere questa conoscenza per tornare da Roberta. Poco dopo, la coppia ha scelto di lasciare definitivamente la trasmissione per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Di recente, l'ex dama ha anche condiviso uno scatto che la ritrae nella splendida cornice di Sperlonga, insieme al figlio Alex, nato dalla sua precedente relazione con Giuseppe D’Aguanno. Alessandro e Roberta sono stati avvistati nelle località più belle della nostra penisola e non solo. Hanno fatto tappa a Gaeta, Ponza, Capri, Porto Cervo e anche nell'immancabile meta dei vip, Formentera. All'esperta di gossip, Deianira Marzano, è arrivata una segnalazione con foto e un commento singolare. I due ex volti del dating show sono avvistati da un utente che ha scritto:

"Ecco Alessandro e Roberta acanto al mio lettino. Ti dico che si sentono molto vip. Ma non se li è filati nessuno."

Considerando i tantissimi scatti sui social, le dediche e anche i video (l'ultimo postato li ritrae in lungo e passionale bacio sulla riva del mare) si direbbe che Alessandro e Roberta non intendendo rinunciare alla visibilità e alla voglia di apparire.

