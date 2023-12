Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avvistati insieme: la coppia fa sul serio?

Gossip TV

La nuova coppia di Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta fa davvero sul serio? Proseguono gli avvistamenti dei due insieme!

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, si sono moltiplicati gli avvistamenti di due noti volti del trono over che stanno facendo molto discutere in questa edizione del dating show di Canale5: stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta di nuovo avvistati insieme!

Dopo diversi tentennamenti, l'ex fidanzato di Ida Platano ha finalmente ammesso di avere uno speciale interesse per la dama del trono over da sempre invaghita di Armando Incarnato. Cristina Tenuta, inzialmente, ha rifiutato il corteggiamento del cavaliere a causa della situazione che si era creata con Roberta Di Padua, la quale stando alle anticipazioni ha deciso di lasciare il programma.

Sembra però che dopo l'uscita della dama del trono over, anche Cristina abbia ceduto al fascino del salernitano e abbia accettato la sua corte, tanto che nelle ultime registrazioni i due al centro studio hanno dichiarato di essere molto contenti della reciproca conoscenza e Cristina Tenuta ha ammesso di iniziare a provare del trasporto per il cavaliere.

Da diverse settimane, inoltre, si sono moltiplicati gli avvistamenti dei due e anche in questi giorni di festa la coppia è stata beccata a passeggiare per le strade di Salerno e poi, come riportato da una segnalazione di Dieanira Marzano, i due sono stati visti insieme a una comune amica durante un aperitivo in un locale del centro. Che questa sia la volta buona per entrambi?

Vicinanza aveva lasciato un anno fa il programma condotto da Maria De Filippi insieme a Ida Platano e sembrava che tutto procedesse a gonfie vele tra loro, finché a ottobre non era stata annunciata la rottura definitiva dopo diversi rumors di una crisi. La Platano era poi tornata nel programma come tronista e a distanza di poche settimane era giunto anche Vicinanza per corteggiare nuove dame nel trono over. La convivenza tra i due era stata particolarmente ostile e difficile all'inizio, visto che tutti e due non facevano che rinfacciarsi torti passati, ma sembra che a distanza di diversi giorni l'astio sia diminuito e i due si ignorino a vicenda. Chissà che ora il cavaliere non abbia deciso di mettere la testa a posto con Cristina Tenuta, non ci resta che scoprirlo!

