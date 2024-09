Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza con Roberta Di Padua al centro studio: che dèjà vu! (ma con Ida Platano)

Gossip TV

Oggi, martedì 24 settembre 2024, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Ospiti in studio Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, per un racconto dell'andamento della loro storia d'amore. Che ha un non so che di dèjà vu!

Dopo la parentesi Gomorra - il ritorno tra Armando Incarnato e Mario Cusitore, la nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5 oggi, martedì 24 settembre 2024, riparte con l'ingresso in studio di alcune delle coppie che si sono formate nella precedente edizione del dating show di Maria De Filippi e la presentazione di due dei nuovi tronisti.

Uomini e Donne, il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ce lo meritavamo?

La prima coppia di cui viene mostrato il video recap è quella formata da Alessandro e Maria Teresa: dopo aver riepilogato i momenti più belli del cavaliere e della dama del trono over in trasmissione, sono apparse le immagini della loro estate. E arriva la prima realizzazione: persino i due personaggi più anziani di Uomini e Donne (200 anni quasi insieme) hanno vissuto un'estate più emozionante della nostra. Poi la coppia racconta come ha trascorso questi mesi lontano dal programma e Maria Teresa si trova a correggere più volte il racconto di Alessandro. E arriva anche la seconda consapevolezza: l'amore, talvolta, è una rottura di scatole. Pure a quasi 100 anni. Anche qui, l'intervento mariano è fondamentale: via di Vasco Rossi, prima che davvero ci si chieda "che senso ha tutto questo".

Dopo la presentazione del primo tronista di questa edizione, Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, arriva il momento di accogliere in studio un'altra amatissima (?) coppia del dating show. Eh sì, stiamo parlando di loro: Roberta Di Padua - che ha insegnato al mondo il vero significato del in amore vince chi fugge - e di Alessandro Vicinanza, anche lui con un improponibile taglio di capelli e il cui fascino sarà sempre un mistero per molti di noi. Tra i due va tutto a gonfie vele: "ci amiamo", "non mi fa mancare niente" per non parlare poi dell'accenno a un possibile figlio.Un riferimento per preparare il terreno in vista dell'apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia? (La puntata è stata registrata prima del loro red carpet). E tutto continua a sapere un po' di già visto, perché poco più di un anno fa, Vicinanza faceva discorsi simili con di fronte Ida Platano, la quale si scagliava poi contro Riccardo Guarnieri perché aveva osato criticare "il suo uomo". Bei tempi! E ciliegina sulla torta Gemma Galgani che, mentre l'ex rivale e l'ex fidanzato della sua storica amica si sbaciucchiano davanti a lei, augura a tutte di trovare un'uguale fortuna.

Arriva anche la presentazione di Francesca Sorrentino, la nostra Francicristallo, dalla sua memorabile frase di Temptation Island. Che entra in studio già in una valle di lacrime, dopo aver visto il video della sua presentazione...in cui scoppiava a piangere! Se il buongiorno si vede dal mattino, ma in realtà tifiamo per Francesca, fin dal percorso nel programma di Filippo Bisciglia.

Uomini e Donne, la volta buona di Aurora Tropea (?), Danilo novello Ulisse, Juri (triste) amante del vintage

Arriva un corteggiatore anche per Aurora Tropea e per la dama è già sì: lui la trova sensibile, ama gli animali e la trova una bella donna. Gianni Sperti prova a interrompere l'idillio con una frecciatina, ma dopo che l'opinionista ha chiesto a Mario Cusitore (Gomorroide) di tornare in trasmissione, non riusciamo a trovarlo simpatico. Breve comparsata di Mario Verona, che ha raggiunto il record della scorsa edizione di corteggiare più donne contemporaneamente.

Maria De Filippi fa presentare alcuni nuovi cavalieri del trono over: Danilo, proveniente da Napoli, è comandante di yatch molto grandi (interesse delle dame che impenna) ma non suoi (interesse in picchiata) e che spera di trovare una dama che lo attenda stile Penelope come Ulisse mentre viaggia per il mondo o che molli lavoro e vita, per raggiungerlo ovunque si troverà. Ok! Andrea è un gioielliere (per tutti i fan di Corinna di Boris potete traquillamente sostituire la parola con orafo), ha aperto un agriturismo in Toscana ed è sensibile, onesto, fedele, padre amorevole, amante degli animali ma che sceglie di ballare con Cristina, che è lì per trovare l'amore della sua vita, ovviamente. Spazio anche a Juri che esordisce con un "sono un amante del vintage!" e sembra quasi averla servita a Tina su un piatto d'argento.:

"Solo oggetti vintage o anche donne? Perché avrei qualcosa da proporti!"

Il cavaliere sarebbe anche un tipo interessante, se non fosse per il tono monocorde e mesto con cui si è presentato...Tina non si trattiene dal chiedere spiegazioni a Gemma che per ben due balli non si è affiancata a Valerio, al quale ha chiesto di restare la scorsa volta, ma ha preferito fare due salti in pista con Giuseppe, che ha una certa somiglianza con Silvio (se vi diciamo Petting, capite di chi parliamo?). Attacco di nostalgia? Eccoci anche alla presentazione del terzo tronista: Alessio Pecorelli, l'unico a non aver mai partecipato prima a un programma Fascino. Oramai sta diventando sempre più complesso trovarne, altrimenti non si spiega il ripescaggio di personaggi dai vari programmi mariani.

