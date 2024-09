Uomini e Donne, al via la 29° edizione: i quattro tronisti Michele, Francesca, Alessio e Martina e tutte le novità

News TV

Da lunedì 23 settembre alle ore 14.45 su Canale 5, torna sul piccolo schermo il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, giunto alla sua 29ª edizione, con nuove storie d'amore, nuove conoscenze e amicizie.

Uomini e Donne: tutte le novità della nuova edizione, a partire da lunedì 23 settmbre 2024

Sono i quattro nuovi tronisti in cerca dell'anima gemella sono: Michele Longobardi, 28 anni di Castellammare di Stabia, Francesca Sorrentino, 24 anni dalla provincia di Frosinone, Alessio Pecorelli, 31 anni da Santa Marinella, Martina De Iannon, 26 anni, romana

Immancabile anche la versione over, che permette a tante persone di conoscersi durante la trasmissione, favorendo la nascita di relazioni di amicizia e sentimentali tra adulti opinionisti in studio confermati: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino

Michele Longobardi

Michele lavora nella pubblica amministrazione. È un ragazzo estroverso, espansivo, gli piace stare al centro dell’attenzione ma è anche un po’ permaloso. È molto sensibile e la sua emotività in passato lo ha portato ad affrontare un periodo di ansia e attacchi di panico. È stato un periodo molto duro, ma grazie a quell’esperienza ha trovato forza di volontà e fiducia in sé stesso. A Uomini e Donne vorrebbe trovare la ragazza giusta con cui condividere la quotidianità. È molto legato al nonno che è un grande fan del dating show di Canale 5. E' stato corteggiatore nel trono di Manuela Carriero.

Francesca Sorrentino

Francesca è tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perche’ per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si puo’contare, leale, generosa e risoluta. Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island con Manuel Marra e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo. Si reputa una donna su cui si puo’contare, leale, generosa e risoluta. Ha partecipato l’anno scorso a Temptation Island e dopo la fine della sua relazione ha capito che è sbagliato mettersi sempre al secondo posto. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.

Alessio Pecorelli

Alessio, imprenditore nel settore della ristorazione da quando ha 22 anni. È’ un ex militare, si è arruolato quando aveva 18 anni. Nella sua vita si è sempre dato da fare, ha fatto diversi lavori, dal bagnino al meccanico. È un amante degli sport da combattimento ed è molto legato alla sua famiglia. È single da 2 anni e mezzo, dopo la fine della sua ultima relazione ha avuto tante frequentazioni ma fa molta fatica a legarsi. Cerca una donna che gli faccia provare delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di importante.

Martina De Iannon

Martina, vive a Roma con i genitori e tre fratelli più piccoli. Ha una famiglia unita e si reputa molto fortunata per questo. Lavora nel ristorante di famiglia. Ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island in coppia con Raul Dumitras (giugno-luglio 2024). Si definisce forte e decisa, simpatica e solare ma anche disordinata, distratta e “scordarella”. Cerca un ragazzo che condivida i suoi stessi valori tra questi soprattutto la libertà cosa per lei fondamentale.

