Ultimo diventà papà: l'emozionante lettera d'amore del cantante sui social dopo l'annuncio allo Stadio Olimpico

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori: ad annunciarlo è stato il giovane cantautore romano che, durante il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha baciato il pancione della sua fidanzata e poi pubblicato una dolce dedica d'amore sui social.

È ufficiale! Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno presto genitori di un bimbo. L'emozionante annuncio è arrivato durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma quando la ragazza è salita sul palco mostrando il pancino a cui il cantautore romano ha dato un dolce bacio.

La lettera d'amore di Ultimo

Dopo aver annunciato a sorpresa il tour 2025 negli stadi (andato subito sold-out), Ultimo ha rivelato ai suoi numerosissimi fan che diventerà presto papà. La bellissima notizia, che già si era diffusa alcune settimane fa, è stata confermata quando Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, è salita sul palco dello Stadio Olimpico di Roma in un elegante abito azzurro che metteva in risalto la sua gravidanza. Felice ed emozionato, Niccolò Moriconi si è inginocchiato davanti a lei, baciandole teneramente il ventre, e poi le ha dedicato la canzone "Quel Filo Che Ci Unisce".

Sia Ultimo che Jacqueline sono poi intervenuti sui social pubblicando il video di quel momento tanto romantico all’Olimpico a Roma, accompagnato da una lettera "E" e un cuore azzurro, molto probabilmente l'iniziale del nome e il sesso del loro primo bambino.

Dopo aver riempito l'Olimpico per tre serate consecutive e rivelato davanti a 65mila persone che presto diventerà padre, Ultimo ha voluto scrivere una meravigliosa lettera, che ha poi condiviso sui social, indirizzata al bimbo che deve ancora nascere e alla sua amata Roma:

La mia testa vola. Va qui e la senza trovare pace, mi giro e rigiro nel letto senza riuscire ad addormentarmi. Continuo a vedere i vostri occhi, le vostre lacrime, i vostri sorrisi. Riaccendo la luce. Mi siedo nel letto. “Il silenzio adesso sa parlare”, mi viene in mente. Un silenzio assordante, dopo 3 notti di fila nello stadio della mia città [...] Accendo una sigaretta. Ora che sto per diventare papà vorrei smettere davvero, mi dico. Basta cazzate Niccolò. Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte. Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi. Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo “suo figlio ha la mente per aria”, sorriderò e saprò da chi ha preso [...] Torno a commuovermi e mi dico: Mi avete insegnato voi la parola AMORE. Questo pensiero mette pace a tutto. Spengo la luce, non mi reggo in piedi, il letto è diventato mare, buonanotte Niccolò, buonanotte Roma mia.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: una romantica storia d'amore

Jacqueline Luna Di Giacomo è la figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito Giovanni Di Giacomo. Si è laureata alla New York Film Academy, è un'influencer e ha da qualche anno fondato un marchio di moda, Give Me, che realizza abiti dipinti a mano. Jacqueline e Ultimo si sono conosciuti in piena pandemia, si sono incontrati e da quel momento non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine! Felici e innamoratissimi, hanno ufficializzato la loro storia d'amore sui social e poi sono arrivate le canzoni dedicate. È proprio sulle note di "Quel filo che ci unisce" che il cantautore romano ha chiamato la fidanzata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma per annunciare a tutti la gravidanza. In "Altrove", invece, sono entrambi i protagonisti del videoclip ufficiale. "Non potremmo essere più diversi, eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuna e ci unisce... Non ho ancora capito cosa sia... Spero non basti una vita" ha scritto la giovane artista in occasione dell'uscita del singolo di Ultimo.