Tu Si Que Vales corre ai ripari per la sfida con Ballando con Le Stelle: quattro ospiti VIP nella semifinale

Sabato 2 novembre, lo show del sabato sera di Canale 5, Tu Si Que Vales, è stato sconfitto (seppur di poco) dal sesto appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Sembra dunque che la rete abbia deciso di inserire nuove registrazione con l'intervento di alcuni Vip.

Tu Si Que Vales, super ospiti per contrastare il successo di Ballando con Le Stelle

Il programma di Rai1 si è affermato per poco come il più seguito della serata, raccogliendo 3.390.000 spettatori con uno share del 25,9% . Lo show della rete ammiraglia Mediaset, ha ottenuto invece 3.409.000 spettatori, con uno share del 24,9%.

Si tratta, a dire il vero, di una importantissimo risultato per la Carlucci che difficilmente se non la puntata d'esordio, è sconfitto il granitico show con Maria De Filippi. Ed è certo anche che quest'anno in particolare, la macchina di Ballando stia mettendo in atto un lavoro enorme che sta decisamente avendo un riscontro più che giusto e meritato.

L'azienda di Cologno di Monzese pare stia correndo a ripari e la produzione dello spettacolo di punta di Canale 5 ha deciso di giocare una carta inaspettata per cercare di conquistare il pubblico: si sono infatti effettuate registrazioni extra nel corso della serata del 8 novembre 2024, presso gli Studi Elios di Roma, per introdurre quattro ospiti VIP nella semifinale che andrà in onda sabato 9 novembre 2024. Questi ospiti non erano previsti inizialmente, ma la loro partecipazione sarà montata nella puntata in modo da apparire agli spettatori televisivi domani.

Riuscirà questa trovata dell'ultimo minuto a riportare Tu Si Que Vales al vertice degli ascolti del sabato sera, battendo Ballando con le Stelle?

Questa sera, su Rai1, ci aspetta il settimo appuntamento con Ballando con Le Stelle i cui ospiti saranno Simona Ventura e Giovanni Terzi come ballerini per una notte, mentre, su Canale 5, è prevista la semifinale di Tu Si Que Vales nel corso della quale verranno svelati i 16 finalisti a cui si uniranno i tre vincitori del circuito speciale della scuderia Scotti.