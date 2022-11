Totti non ha restituito le borse a Ilary Blasi: le ha ritrovate lei dopo aver chiamato un fabbro, il racconto

Gossip TV

La nuova indiscrezione FqMagazine: "Non ci sarebbe stata alcuna apertura di Totti verso l’ex moglie. Ilary ha ritrovato le borse escogitando un piano"

Venerdì 14 ottobre scorso, c'è stata la prima udienza in tribunale tra Francesco Totti e quelli di Ilary Blasi durante la quale, i rispettivi legali, si sono ritrovati davanti al giudice per la restituzione della collezione di borse della conduttrice per cui richiedeva l'immediata restituzione.

Ilary Blasi riprende la sue preziose borse grazie all'intervento di un fabbro

Secondo quanto riferito dal Corriere Della Sera, la Blasi avrebbe vinto il primo round riappropriandosi dei suoi preziosi beni. Stando invece a quanto ha riportato oggi FqMagazine le cose non sarebbe andate in questo modo ma ci sarebbe un rocambolesco racconto che coinvolgerebbe Ilary. Si sarebbe trattato infatti di "un ritrovamento casuale e comico".

Non sarebbe però andata così. La coppia vive ancora nella stessa villa da 1.500 metri quadri all’Eur. Una parte occupata da Ilary, l’altra da Francesco. Spazi off-limits prestabiliti, incontri ridotti ai minimi termini. Fq Magazine può svelare che le borsette non si erano mai mosse dal loro originale domicilio e che Totti non le avrebbe restituite. Cosa è successo davvero?

Facciamo un passo indietro, arrivando a qualche weekend fa. Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo ma la porta non si sarebbe aperta. Nessuna risposta dai collaboratori domestici, i dubbi della padrona di casa che a questo punto avrebbe chiamato un fabbro. Forzata la porta, all’interno la sorpresa: molte borse erano nascoste all’interno della struttura. Ilary si trovava probabilmente in compagnia della figlia Chanel. Lo stupore del momento, uno sguardo a un’altra camera chiusa, il ritrovamento di altre borse e delle sue scarpe. Una scena degna dei film dei Vanzina, anche se all’appello mancherebbero alcuni gioielli, cosa mai citata prima.

Pertanto:

Narrazione falsata, dicevamo, perché Ilary non ha ricevuto indietro quanto chiesto, non ci sarebbe stata alcuna apertura di Totti verso l’ex moglie. Si sarebbe trattato solo di un ritrovamento casuale e comico allo stesso tempo mentre Francesco Totti è impegnato a vivere senza freni la sua seconda vita. Con cadenza settimanale finiscono in edicola le sue immagini con Noemi Bocchi. Cercano una nuova casa, la festa di compleanno, il tour nei posti che frequentava con la moglie. […]La conduttrice non parla dal famoso 11 luglio, giorno della rottura. Non concede interviste, si limita all’utilizzo dei social. Non replica alle bugie, si è chiusa in lungo silenzio dopo aver parlato per salvare le sue nozze. Ci aveva messo la faccia a “Verissimo” e “Belve” dopo che suo marito aveva giurato fossero fake news, tradita anche da un “suo amico” che si era schierato a sorpresa dalla parte di Francesco con diverse rassicurazioni. Nessun altro uomo, nessuna foto, nessuna prova. Testa ai figli e alla tv, dove tornerà nel 2023 per condurre la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“.

Il secondo round in tribunale, intanto, è fissato per venerdì 11 novembre prossimo.