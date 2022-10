Francesco Totti restituisce le borse a Ilary Blasi che vince il primo round

Gossip TV

Gli esiti della prima udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la conduttrice mette a segno il primo punto.

Venerdì 14 ottobre scorso, c'è stata la prima udienza in tribunale in cui i legali di Francesco Totti e quelli di Ilary Blasi si sono ritrovati davanti al giudice per la collezione di alcune borse sottratte alla conduttrice per cui ha richiesto un'immediata restituzione.

Francesco Totti e Ilary Blasi: prima vittoria per la conduttrice che si è riappropriata della sue borse

Il tema centrale della prima udienza è stato proprio questo e l'altro oggetto della disputa ha riguardato la restituzione dei Rolex a Totti da parte dell’ex moglie, spariti dalla cassetta di sicurezza.

Ebbene, secondo quanto riferito dal Corriere Della Sera, Ilary avrebbe messo a segno il primo punto in quella che si preannuncia una lunga battaglia legale tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset.

Francesco Totti avrebbe restituito le borse firmate alla Blasi che invece non avrebbe intenzione di cedere sui preziosi orologi dell’ex marito:

I Rolex risultano ancora irreperibili. Al sicuro in un’altra cassetta di sicurezza, questo sì, ma ancora lontani dagli occhi e dal cuore (i suoi). Ilary non ha ricambiato la cortesia. Anzi. I rispettivi avvocati (Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro Simeone per lei), hanno provato per l’ultimissima volta a scongiurare la separazione giudiziale, ma non c’è stato verso. L’ex Letterina sarebbe irremovibile: la conciliazione non le interessa, vuole andare in tribunale. E in caso se ne parla quindi nel 2023. Nel frattempo il giudice civile davanti al quale è approdata la querelle Borsette contro Rolex avrebbe fissato (o starebbe per farlo) una nuova udienza a stretto giro di posta. E in quella sede Francesco Totti conterebbe di vedere premiata la sua buona volontà, ottenendo la restituzione di ciò che gli appartiene (con scatole e garanzie), in cambio magari del rilascio anche delle scarpe di Ilary (e di altri accessori), si vedrà.