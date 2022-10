Totti-Blasi, parla l'avvocato di Ilary: "Lei non ha mai chiesto nemmeno un euro, vogliono farla passare per quello che non è"

Gossip TV

Il legale della conduttrice, Alessandro Simeone, parla di precise strategie per screditare Ilary Blasi: le dichiarazione dell'avvocato a La Repubblica.

Nuovo capitolo dell'affaire Totti-Ilary. Ieri, Il Corriere della Sera, ha riportato un'indiscrezione relativa alla richiesta di Ilary Blasi in fase di accordo consensuale secondo la quale la conduttrice romana avrebbe chiesto cifre piuttosto esose per gli alimenti. Si è parlato di 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, una cifra che Francesco Totti avrebbe respinto, pronto a sostenere solo un compenso di circa 7 mila euro per i figli.

Nulla di vero. Il legale della conduttrice, Alessandro Simeone, ha parlato oggi a La Repubblica di "precise strategie per screditare Ilary Blasi".

"Sono state diffuse una serie di notizie false - si legge su Repubblica - In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è".

Sostanzialmente sarebbero ancora circolate voci del tutto fasulle (dopo quella dei tradimenti subiti dall'ex capitano) in merito alle richieste di Ilary con lo scopo di screditare ancora la sua immagine. Come prevedibile, la separazione tra Totti e la Blasi si sta svolgendo come una sorta di palla avvelenata rimbalzata da entrambi gli entourage legali.

"I legali di Totti ritengono che la richiesta dei 20 mila euro mensili per il suo mantenimento sia eccessiva, fuori mercato - si leggeva ieri sul Corriere della Sera - La controproposta a zero euro, in compenso, è stata presa quasi come un affronto, visto che Ilary si ritiene la parte lesa. Di qui la rottura totale, oltre che del matrimonio, anche delle trattative."