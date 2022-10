Totti-Blasi, la prima udienza in Tribunale venerdì 14 ottobre: Ilary rivuole la sua collezione di borse

Gossip TV

Inizia la battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Prima dell'istanza di separazione, si parlerà dei Rolex e delle collezioni di borse, a riferirlo, Il Corriere della Sera.

Venerdì 14 ottobre prossimo, inizierà la battaglia per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Francesco Totti e Ilary Blasi, inizia la battaglia legale

Per quel giorno è fissata la prima udienza davanti al giudice civile per la collezione delle borse "sparite" (una collezione di Dior, Gucci e Chanel) sottratte alla conduttrice e per cui richiede l'immediata restituzione. A riferirlo, Il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, le borse sarebbero sparite della cabina armadio della maxi-villa dell'Eur, e sottratte, secondo quanto riferito da Francesco Totti, in seguito alla scomparsa dei suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza.

"Nei giorni scorsi infatti l’avvocato Alessandro Simeone - si legge sul Messaggero - che difende Ilary, aveva presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. E il 14 appunto il giudice esaminerà il caso. Anche Totti, ovviamente, intende recuperare il lotto di costosi orologi svizzeri che l’ex n.10 ha comprato negli anni. Perciò presenteranno a breve analogo ricorso per riavere la ricca collezione"

Francesco e Ilary vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto ma i rapporti, riferiscono i beninformati, sarebbero tesissimi e l'ex capitano giallorosso e la conduttrice romana eviterebbero persino di parlarsi. Pare inoltre che Totti non sembra affatto aver gradito il video ironico di Ilary davanti al negozio di Rolex di via Condotti in cui si è immortalata sorridendo e mimando un furto. L'ex calciatore della Roma ha inoltre smesso di seguire sui social le sorelle di Ilary, Silvia e Melory e i rispettivi mariti, nonostante in passato ci sia state anche collaborazioni lavorative e rapporti sempre molto cordiali. La battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi inizierà ufficialmente tra pochi giorni.